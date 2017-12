Mestá podporili Čaploviča, tvrdia, že do krúžkov sa dostane viac detí

Združenie miest a obcí si pochvaľuje zmenu financovania centier voľného času a ich rušenie vraj neplánujú.

14. jan 2013 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Mestá a obce neplánujú rušiť centrá voľného času a pre deti budú naďalej vytvorené podmienky, aby sa mohli venovať záujmovým aktivitám.

Vo svojom stanovisku to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Od nového roka už nedostávajú peniaze na voľnočasové aktivity detí CVČ, kde žiaci chodia, ale obce, kde majú trvalý pobyt.

Samospráva má následne tieto peniaze prerozdeľovať.

Podľa kritikov to môže priniesť zánik niektorých centier, ktoré nebudú mať peniaze na svoje fungovanie.

Riaditeľka nevie, ako bude financovať činnosť

Riaditeľka žilinského CVČ Žirafa Ľudmila Chodelková dostala od viacerých obcí a miest v okolí Žiliny odpoveď, že budú financovať len centrá na svojom území.

S otázkou, ako má financovať činnosť centra, ktoré navštevujú aj deti z okolitých obcí, sa minulý týždeň obrátila na vládu, ministerstvo školstva, ministerstvo financií a ďalších.

"Odpovede som sa zatiaľ dočkala od tvorcu zákona, ktorý mení financovanie centier, a to v tom zmysle, že na prevádzku a mzdy máme zvýšiť poplatky pre rodičov, a tí by mali hradiť túto činnosť," povedala dnes riaditeľka.

Dodáva, že ešte nevie, koľko prostriedkov bude dostávať v najbližších mesiacoch, keďže mesto ešte nemá rozpočet.

"Všetkým hovorím, že fungujeme do konca januára. A na konci týždňa by sme sa mali dozvedieť, aký je rozpočet mesta, a podľa toho sa zariadim. Pripadá do úvahy, že budeme musieť prepustiť asi 5000 detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Žilina," podčiarkla.

Mestá a obce sú spokojné

ZMOS hodnotí zmenu financovania krúžkov pozitívne.

"Vypracovali sme metodickú pomôcku pre obce a mestá, usmernenie o rozhodovaní o stanovení výšky dotácie na dieťa a jeho záujmové aktivity," oznámila hovorkyňa združenia Marta Bujňáková.

ZMOS očakáva, že nová legislatíva umožní zapojiť do záujmových aktivít podstatne väčší počet detí, pretože v súlade so zákonom o podpore práce s mládežou môžu mestá a obce priamo poskytovať dotáciu na záujmovú činnosť občianskym združeniam, nadáciám, športovým klubom, kultúrnym a spoločenským organizáciám, folklórnym súborom a iným.

"Nie ako to bolo doteraz cez CVČ, ktoré často plnili len sprostredkovateľskú funkciu," dodala hovorkyňa.

Čaplovič: Zánik hrozí iba podvodníkom

Dušan Čaplovič povedal, že zánik hrozí CVČ, ktoré podvádzali a vykazovali oveľa väčšie počty detí, než ich reálne navštevovali.

Tvrdí, že štát pridelil peniaze na voľnočasové aktivity všetkých detí a rodič by sa mal vo svojom meste pýtať, či poslalo peniaze tam, kde chce dieťa navštevovať krúžok.

Proti zmene financovania CVČ a ďalším zmenám zákonov z dielne ministra školstva je namierená Petícia za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie školstva, ktorú podpísali už tisícky ľudí.