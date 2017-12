V Bratislave odklonili pre sneh dve lietadlá, vlaky jazdia načas

Sneženie si ráno vyžiadalo odklon liniek z Bruselu-Charleroi a Londýna-Stansted na letisko v Budapešti.

14. jan 2013 o 12:14 sita, tasr





BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa pred snežením pre všetky kraje Slovenska okrem Bratislavského a Trnavského.

Výstraha prvého stupňa z rána sa pre vybrané kraje zmenila okolo obeda a platí do utorkového rána do 6:30.

Pri silnom snežení môže miestami napadnúť 20 až 50 centimetrov nového snehu, čo môže komplikovať dopravu a takisto pohyb osôb.

Poľadovica, vietor, jazyky a záveje

Okrem výstrahy pred snežením platí na celom Slovensku stále výstraha prvého stupňa pred poľadovicou, snehovými jazykmi a závejmi a taktiež pred vetrom.

Výstraha pred poľadovicou platí do utorka 15. januára do 16:30, pred vetrom, závejmi a snehovými jazykmi dnes do 18:30.

Husté sneženie zatiaľ nespôsobuje žiadne problémy v železničnej doprave.

Ráno si však vyžiadalo odklon dvoch pravidelných liniek z Bruselu-Charleroi a Londýna-Stansted na letisko v Budapešti.

Ako ďalej pre agentúru SITA informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková, v niektorých oblastiach na juhozápade Slovenska majú železničiari vyhlásený prvý stupeň zimnej pohotovosti.

O odklone letu rozhoduje kapitán

"Aj napriek výdatnému sneženiu, ktoré Bratislavu zasiahlo v nočných hodinách, bolo od polnoci do obeda vybavených 11 letov, z toho bolo šesť pravidelných (linka z/do Košíc, Londýna-Lutonu a Moskvy-Vnukovo)," povedala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dana Madunická.

Napriek možnosti pristáť v Bratislave stálo masívne sneženie od 9:00 do 10:00 za rozhodnutím kapitánov lietadiel odkloniť dve pravidelné linky z Bruselu-Charleroi a Londýna-Stansted na letisko v Budapešti.

"Rozhodnutie odklonu lietadla na iné letisko je plne v kompetencii kapitána lietadla," dodala pre SITA Madunická.

Po rannom výdatnom snežení je situácia na letisku stabilizovaná.

Ak nepríde k radikálnemu zhoršeniu počasia, odbavenie plánovaných letov a prevádzku na letisku by nemalo nič narušiť.

Lietadlá meškajú aj v Budapešti

Letisko Ferenca Liszta v Budapešti museli predpoludním na pol hodinu úplne uzatvoriť, aby mohli odpratať sneh z pristávacej dráhy číslo 1.

Podľa hovorcu spoločnosti Budapest Airport Mihálya Hardyho jedno lietadlo presmerovali na letisko v Rumunsku. V priebehu dňa bude z dvoch paralelných pristávacích dráh fungovať iba jedna, dodal hovorca.

Lietadlá v Budapešti pristávajú a štartujú meškaním, informovala ďalej MTI.

Sneženie v skorých ranných hodinách spôsobilo meškanie niektorých odletov na letisku Schwechat vo Viedni.

Okolo poludnia už letisko fungovalo podľa plánu a nesnežilo tam.

Fotogaléria hustého sneženia v Banskej Bystrici: