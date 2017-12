Prokurátori chcú za šéfa Čižnára

Prokurátori navrhli za generálneho prokurátora kandidáta, ktorý zatiaľ kandidovať nechce.

14. jan 2013 o 18:47 Monika Tódová

BRATISLAVA. Rada prokurátorov v pondelok odporučila Národnej rade, aby bratislavského krajského prokurátora Jaromíra Čižnára zvolila v novej voľbe za generálneho prokurátora.

Čižnár pritom vyhlásil, že do predbežného rozhodnutia Ústavného súdu o sťažnosti Jozefa Čentéša nebude o kandidatúre ani len uvažovať.

„To stále platí,“ povedal jeho námestník René Vanek.

Smer má čas predložiť kandidáta do piatka a potrebuje na to jeho súhlas. Poslanec Róbert Madej hovorí, že sa ho pokúsia presvedčiť.

Kraje rokovať nestihli

Radu prokurátorov tvoria predsedovia krajských prokurátorských rád a rady Generálnej prokuratúry. Všetci na rokovaní neboli.

Chýbala napríklad predsedníčka krajskej rady v Nitre, ktorá mala dôležité pojednávanie.

Pre nedostatok času návrh nestihli prerokovať viaceré krajské rady a ich predsedovia tam išli bez širšieho mandátu. Predseda rady Ľudovít Kopernický stanovisko nechcel poskytnúť.

„Bol som informovaný, že návrh bol prijatý konsenzuálne. Zvážim ho,“ povedal v pondelok Madej.

S Čižnárom chce rokovať. „Súhlas kandidáta je dôležitý,“ hovorí poslanec. Čo urobí, ak ho nezíska, v pondelok nechcel rozoberať.“ Iného kandidáta Smer nemá.

Stále nechce

„Na stanovisku pána Čižnára sa nič nemení,“ povedal hovorca krajskej prokuratúry a prvý námestník René Vanek.

Čižnár v pondelok opakovane odkázal, že kým Ústavný súd nerozhodne, či vydá predbežné opatrenie o zákaze voľby, nebude sa voľbou generálneho prokurátora vôbec zaoberať.

Zastaviť voľbu žiada zvolený, ale nevymenovaný generálny prokurátor Jozef Čentéš. Čižnár chce mať istotu, že neskôr Ústavný súd nevyhlási, že Čentéšove práva boli porušené. Aj preto sa v takejto situácii do kandidatúry nehrnie.

Zatiaľ nie je jasné ani to, či Ústavný súd stihne rozhodnúť do piatka. Podľa hovorkyne Aleny Pančurovej stále nerozhodol o námietke Čentéša proti dvom členom senátu, ktorí o prípade rozhodujú. Čentéš si myslí, že majú blízko k prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Teoreticky to ešte súd stihnúť môže – ak by o námietkach rozhodol dnes.

Chvália ho aj kritici

Čižnár je bývalý spolužiak premiéra Roberta Fica. Hoci si tykajú, viacerí, aj k súčasnému vedeniu kritickí prokurátori ho považujú za nestranného a dobrého odborníka.

V minulosti sa o ňom hovorilo ako o Ficovom kandidátovi na riaditeľa Slovenskej informačnej služby, Čižnár ani vtedy ponuku neprijal.

Opozícia sa rozhodla voľbu bojkotovať a vlastného kandidáta nepredloží. Myslí si, že prezident postupoval protizákonne, keď nevymenoval Čentéša.