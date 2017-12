Noviny a dejiny

Sedel na stoličke s nohou pokrútenou pod zadkom a zvláštne sa spod tej hrivy pozeral. Celkom z neho išiel strach.

14. jan 2013 o 19:43 Matúš Kostolný

Mal som 19 a začal som pracovať v SME. V Ježíkovej redakcii, kde sa vtedy nerobili len noviny, ale aj dejiny.

Po prvých piatich rokoch to už nebolo také dramatické a revolučné. Noviny sa sprofesionalizovali, našli si svoju polohu, keď zas a znovu potvrdili, že sú naozaj nezávislé a nepredstierane kritické ku každej vláde. Dokonca aj tej, ktorá nie je na prvý pohľad úplne mimo.

V SME som prežil pol života. Nikdy som nerobil inde a iné. Na začiatku ma lákala sloboda, ktorá z novín trčala. A teraz je to, prekvapujúco, stále rovnaké. Dvadsať rokov je pritom dosť dlhá doba. Za taký čas sa musí veľmi veľa zmeniť. A ono sa aj zmenilo.

Do redakcie aj dnes prichádzajú noví zaujímaví ľudia, ktorí chcú písať, pátrať, pýtať sa. V posledných rokoch však častejšie hovoria, že ich už neťahá len príbeh o Mečiarovi a prvotnej túžbe robiť nezávislé noviny, ale najlepšia novinárčina na internete v krajine. Bez Ježíkovho začiatku by to však nebolo možné.