Boli SME spolu

14. jan 2013 o 21:58

Redakciou SME prešli stovky redaktorov, ktorých ste neskôr spoznali v iných médiách a v iných úlohách - ako politikov, hovorcov, manažérov a umelcov. Tu je niekoľko z nich.

Michal Havran - V Smene bol od roku 1970. V SME zostal ako komentátor a šéf zahraničného oddelenia do roku 2003. Dnes je na voľnej nohe, zahraničné témy komentuje v novom mesačníku Mosty a pre internetový portál Jetotak.sk.

Robert Kotian - Od roku 1990 bol komentátorom Smeny, neskôr SME, zostal do roku 2002. Pracoval ako hovorca Slobodného fóra Zuzany Martinákovej. Dnes je v redakcii časopisu Národnej rady Parlamentný kuriér, prispieva do nového internetového časopisu AM Report, ktorý založil s Mariánom Balázsom. Okrem toho je dramaturgom relácie Z prvej ruky v Slovenskom rozhlase a pracuje aj pre denník Šport.

Táňa Rundesová - Do Smeny nastúpila v roku 1983 a spolu s ostatnými odišla do SME, kde pôsobila až do roku 2002. Tri roky pracovala v týždenníku Formát a od začiatku roka 2006 pracuje v Hospodárskych novinách.

Róbert Zavarský - Začínal v Smene na oddelení kultúry v roku 1986. V SME pripravoval tematickú humoristicko-satirickú stranu Hore nohami, ktorú potom od roku 2000 robil pre sme.sk. Neskôr pôsobil ako scenárista a dramaturg v Markíze, Joj a STV. V súčasnosti pôsobí ako producent.

Milan Lackovič - Do SME prešiel z denníka Smena v roku 1993 a ako vedúci oddelenia grafikov zostal až do roku 2008.

Marián Bednár - Od roku 1990 bol v Smene, v roku 1993 prešiel do SME, kde pracoval ako komentátor. V roku 1995 odišiel na osem rokov do Rádia Slobodná Európa. Neskôr pracoval ako riaditeľ kancelárie ministra obrany Ivana Šimka a riaditeľ komunikačnej sekcie prezidentov Rudolfa Schustera aj Ivana Gašparoviča. Zo súkromnej sféry sa nedávno vrátil na marketingové oddelenie primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.

"Bolo to vzrušujúce a krásne obdobie, pretože sa v SME zišla veľmi dobrá partia ľudí so spoločným videním sveta a hodnotami. Je to jedno z najlepších období v mojej kariére a rád naň spomínam."

Eva Čobejová - začala v roku 1990 ako reportérka v Smene, neskôr prešla do SME, kde bola do roku 1998. Potom pracovala v týždenníku Domino fórum a dnes je v .týždni.

Gabriel Beer - Od roku 1992 pracoval v Smene, potom prešiel do SME. Pracoval ako spravodajca v Košiciach, odkiaľ písal o východnom Slovensku. V roku 1994 odišiel do týždenníka Trend, kde je reportérom.

Barbora Dvořáková - Začala v roku 1992 v Smene, odkiaľ prešla do SME. Až do roku 2006 bola redaktorkou kultúry. Dnes pracuje v časopise Šarm.

Ján Füle - V SME pracoval od prvého dňa v roku 1993 ako vedúci komentátorov a reportérov. Po roku a pol odišiel do Národnej obrody, kde bol zástupcom šéfredaktora. Potom založil Internetové noviny. Šesť rokov predsedal Slovenskému syndikátu novinárov, bol riaditeľom PR agentúry, hovorcom prezidenta Rudolfa Schustera aj šéfom prezidentskej kampane Ivety Radičovej. Teraz je riaditeľom súkromnej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie.

„Bola tam výborná partia, myslím si, že mnohí sme tam boli aj kvôli Karolovi Ježíkovi. Každému prajem takúto skúsenosť a atmosféru."

Ľubomír Lintner - V SME pracoval v rokoch 1993 až 1994 ako editor. Odišiel robiť riaditeľa tlačového odboru vláde Jozefa Moravčíka. V roku 1995 sa vrátil a viac ako rok bol zástupcom šéfredaktora. Ďalší rok bol šéfredaktorom týždenníka SME plus. Od roku 1997 začal pracovať v televízii Markíza, kde skončil v roku 2001 ako šéfredaktor spravodajstva. S Pavlom Ruskom zakladal politickú stranu ANO. V roku 2005 ho zo strany vylúčili, dnes je už v dôchodku.

"Boli to noviny s výborným tímom tvorivých ľudí, ktorí boli v období mečiarizmu schopní zabojovať o život denníka, čo bolo vtedy veľmi dôležité."

Pavol Majer - Fotograf SME v rokoch 1993 až 2006.

Eva Hrdinová - Začala pracovať v Smene v roku 1982, prestúpila do SME, kde pracovala do roku 2006. Odvtedy až dodnes pracuje v Novom Čase pre ženy.

Fedor Vico - Karikaturista prišiel do SME v roku 1993 potom, čo kreslil do Lidových novín. Odišiel po desiatich rokoch.

"Vôbec si nemyslím, že by som musel v jedných novinách publikovať svoje kresby donekonečna, no musím povedať, že po desiatich rokoch ma vtedajšie vedenie nebolo schopné o ukončení spolupráce ani informovať." Do marca tohto roku kreslil v Hospodárskych novinách. Za karikatúry dostal Novinársku cenu 2011. Teraz publikuje dvakrát do týždňa v denníku Šport, dlhodobo v rusínskej tlači a sporadicky v iných periodikách.

Jana Pankovčínová-Hrabková - V SME bola v rokoch 1993 až 1998 ako spravodajkyňa a šéfka spravodajstva. Neskôr pracovala v Rádiu Slobodná Európa, viedla aj spravodajstvo Slovenskej televízie.

Miloš Ščepka - V SME pracoval v rokoch 1993 až 1994 na oddelení kultúry. Neskôr bol tlačovým tajomníkom festivalu Art Film, zástupca šéfredaktora mesačníka Playboy. Od mája 2012 pracuje na ministerstve obrany ako hlavný štátny radca a vydáva mesačník Obrana.

„Na prácu vo vznikajúcej redakcii SME spomínam ako na to najkrajšie, čo som ako novinár mohol zažiť. Skvelí ľudia, skvelá atmosféra, skvelá práca. Bol to čas, keď sa uskutočňovali novinárske sny, ale o to ťažšie som potom znášal zrážku s realitou. Karol ju dokázal zniesť. Ja nie."

Juraj Mravec - V SME bol reportérom v rokoch 1993 až 1997. Dnes pracuje v relácii Reportéri RTVS.

Ivan Štulajter - V SME pracoval najprv v rokoch 1993 až 1996 a potom aj v 2003 až 2011 ako ekonomický redaktor, komentátor a vedúci ekonomického oddelenia. Medzitým pracoval v Rádiu Slobodná Európa. Teraz žije v Austrálii, odkiaľ písal pre SME zápisník.

"SME hodnotím ako najlepšie noviny v malých slovenských pomeroch. Karol Ježík "priniesol" do slovenskej žurnalistiky okrem odvahy a odhodlania robiť kritické a "múdre" noviny aj novinára Ivana Štulajtera."

Ondrej Dostál - Bol v SME v rokoch 1993 -1998. Odišiel na miesto hovorcu Demokratickej strany. Neskôr sa stal riaditeľom Konzervatívneho inštitútu, bol poslancom a dnes je predseda OKS a asistent poslanca Petra Osuského (za SaS).

"Mojich päť rokov v SME sa mi najviac spája s Karolom Ježíkom, Robom Kotianom a podkrovím v domčeku na Mýtnej. Hoci som bol komentátor, robil som aj spravodajstvo, ale mojím najobľúbenejším žánrom bola ÚTKA, pamätníci si spomenú."

Viliam Kišš - Začínal v Smene v roku 1992, odkiaľ prešiel do SME, kde do roku 1993 robil reportéra. V roku 1995 založil spoločnosť Slovakia Online. "Prácu v SME som považoval za pokračovanie novembra '89, lebo vtedy sme to, žiaľ, nestihli dokončiť."

Vladimír Popelka - Do Smeny prišiel ako šéf spravodajstva v roku 1992, prešiel do SME, kde bol až do roku 1996, keď sa presunul na marketing. Z firmy odišiel v roku 1997 do týždenníka Markíza, kde bol riaditeľom vydavateľstva. Od roku 2004 je šéfom obrazového spravodajstva TASR.

"Práca v SME bola tvrdá spravodajská robota, ktorá podľa mňa snahou o kompletné spravodajstvo tvorila jednoliaty celok, ktorý bol vtedy na Slovensku ojedinelý a prinášal najucelenejší obraz o dianí u nás. Odvtedy som sa nestretol s takým pracovným nasadením najmä kolegýň, ktoré boli motorom spravodajstva, vďaka."

Karol Wolf - Síce nikdy nebol zamestnancom denníka SME, ale ako zamestnanca českého denníka MF Dnes ho vedenie na prvý pol rok vzniku SME určilo, aby pomáhal SME. "Takto sa vedenie MF Dnes rozhodlo podporiť vznik sesterského denníka v Bratislave." Pracoval na spravodajstve. Dnes vlastní jednu z najväčších PR agentúr Dynamic Relations.

Dalibor Hladík - Do SME prišiel v roku 1994 zo Slovenského rozhlasu, odkiaľ musel odísť s časťou redaktorov, ktorí nepodporovali Mečiara. V SME pracoval ako vedúci vydania, neskôr bol šéfom oddelenia kultúry. Zo SME odišiel v roku 2000. Pôsobil v Národnej obrode, v televízii Joj. V roku 2000 vydal knihu o IMT Smile. Bol šéfom týždenníka TV komplet a od roku 2006 pôsobil v týždenníku Markíza. 8. januára 2008 zomrel na následky komplikácií po operácii. Mal 38 rokov.

Peter Tóth - V redakcii bol od novembra 1994 do roku 2002. Pracoval ako komentátor, ale ako v tom čase všetci z oddelenia, prispieval aj na domáce spravodajstvo. O odchod ho požiadal šéfredaktor Martin M. Šimečka pre podozrenie, že pracuje pre tajnú službu. Po odchode sa nakrátko stal šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby, ale z funkcie musel pre nesúhlas KDH odísť. Dnes robí "strategické poradenstvo v oblasti komunikácie".

Richard Rybníček - V SME pracoval v rokoch 1994 a 1995 ako redaktor domáceho spravodajstva.

"Rád na to obdobie spomínam, lebo som zažil ešte Karola Ježíka. Často sa stalo, že som bol pritom, keď sa zalamovali strany a dolaďovali texty. Bola to fantastická škola novinárčiny. Pracovať pod Ježíkom s Popelkom bola radosť. Stretával som sa aj s Alexejom Fulmekom. Toto boli a sú ozajstní priekopníci slovenskej žurnalistiky. Veľa som sa od nich naučil a užíval som si profesionalitu a slobodu." Rybníček bol neskôr riaditeľom Slovenskej televízie, dnes je primátorom Trenčína.

Barbora Javůrková - Do SME nastúpila na zahraničné oddelenie v roku 1994 a zostala do roku 2006, keď odišla do týždenníka Žurnál. Od roku 2009 je na materskej dovolenke.

Zuzana Račková - V SME bola v rokoch 1995 až 2006. Odišla ako zástupkyňa šéfredaktora. Stala sa zástupkyňou šéfredaktorky týždenníka Žurnál, pracovala v Slovenskom rozhlase, do konca roka 2012 bola zástupkyňou šéfredaktorky denníka Pravda.

Tatiana Tóthová - V SME pracovala od októbra 1995 do júna 2000 ako redaktorka domáceho spravodajstva ešte pod menom Diovčošová. Neskôr bola hovorkyňou televízie Joj, donedávna bola hovorkyňou strany SaS.

Alan Hyža - V SME pracoval ako fotograf v rokoch 1995 až 1999. Potom pracoval v týždenníku Plus 7 dní, dnes je na voľnej nohe a fotí pre časopisy .týždeň, Geo, Nota Bene. Získal niekoľko cien na Czech Press Photo.

Rastislav Hríbik - Od roku 1995 až do 2007 bol redaktorom oddelenia športu. Dnes pracuje v týždenníku Plus 7 dní.

Peter Bálik - Začínal ako elév na zahraničnom oddelení v roku 1995. Po siedmich rokoch prešiel na oddelenie kultúry, kde bol do roku 2009. Potom odišiel do týždenníka .týždeň, kde je dodnes a odkiaľ občas stále prispieva aj do SME. Hrá na gitare v kapele Živé kvety.

"Ďakujem SME, že môžem robiť to, čo ma stále baví. Je super, že môžem písať o hudbe, ktorá má zmysel a ešte ma za to niekto platí. Ľutujem len, že som so SME nikdy nevyhral futbalový Memoriál Karola Ježíka."

Ivan Kuhn - V SME pracoval od 1995 do 1997 ako redaktor na zahraničnom oddelení. Teraz je analytikom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Igor Stupňan - Do SME prišiel v roku 1995. Odišiel ako šéf spravodajstva v roku 2006. Pracuje ako redaktor v denníku Pravda.



Attila Lovász - Prvýkrát prišiel do SME pracovať na spravodajstvo v júni 1995, kde bol do roku 1996. Od júna 2002 pracoval na ekonomike a od roku 2003 bol šéfredaktorom maďarského týždenníka Vasárnap. Od roku 2011 je riaditeľom Centra národnostného vysielania Slovenského rozhlasu.

Marián Leško - Ako komentátor SME pôsobil v rokoch 1996 až 2011. Zo SME odišiel do týždenníka Trend. „V istom denníku som bol zamestnaný tri týždne, v SME pätnásť rokov. Časy sa menili, denník s nimi, ale trúfam si povedať, že SME boli vždy aspoň o krok pred dobou. Boli to náročné roky, ale vždy sa k nim budem hlásiť, lebo svoju námahu počas nich budem vždy považovať za dobre vynaloženú."

Róbert Žitňanský - V SME pracoval ako reportér v rokoch 1996 až 1997. Neskôr pôsobil ako korešpondent Rádia Slobodná Európa, poradca podpredsedu vlády Ivana Mikloša, redaktor Domina fórum, zástupca šéfredaktora časopisu .týždeň, moderátor TA3. Teraz založil s Danielom Lipšicom stranu Nova.



Marek Velček - Fotograf SME v rokoch 1996 až 2001. Jeho najslávnejšia fotografia zachytáva bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu, ako skáče do vody na Seneckých jazerách.

Tom Nicholson - Vo vydavateľstve Petit Press pracoval od roku 1997 v týždenníku The Slovak Spectator, ktorý neskôr viedol. Bol tam s ročnou prestávkou až do roku 2007. Potom prešiel do SME, kde bol tri roky, do roku 2010. Pracoval na domácom spravodajstve, venoval sa investigatívnej žurnalistike. Následne odišiel do Trendu, kde bol do roku 2011. Napísal knihu o kauze Gorila, teraz je novinárom na voľnej nohe.

Peter Šefránek - Do SME prišiel v roku 1997, od roku 1999 až do 2007 viedol oddelenie športu.

Juraj Kittler - Od roku 1993 spolupracoval so SME ako externista z Ríma, kde pôsobil vo Vatikánskom rozhlase. Do denníka nastúpil ako zahraničnopolitický redaktor na začiatku roka 1997 a zostal až do roku 2000. Momentálne je v USA, učí na St. Lawrence University históriu spoločenských komunikácií a komunikačných technológií.

Richard Filipko - V SME pracoval od roku 1997 do roku 2007 iba s krátkym prerušením, keď bol v týždenníku Moment. Dnes je redaktorom časopisu Život.

Valér Kot - V rokoch 1998 až 2011 bol šéfom internetových projektov SME. Dnes pracuje ako výkonný riaditeľ projektu Piano Media.

Dáša Matejčíková - Prišla v roku 1998 z týždenníka Plus 7 dní. Do roku 2001 pracovala ako politická redaktorka, potom sa stala šéfkou investigatívnej prílohy Ľudia. V denníku zostala do roku 2006. Potom pracovala ako zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Život. Dnes je riaditeľkou mediálnej agentúry Time.is.

"Roky v SME považujem vo svojom profesijnom raste za kľúčové. Bolo to prostredie s veľkou koncentráciou osobností a inšpiratívnych myšlienok."

Andrea Hajdúchová - V SME bola od roku 1998. Najprv na zahraničnom oddelení, neskôr v prílohe Bratislava, v prílohe smeŽeny a na domácom spravodajstve. Odišla v roku 2008. Dnes je manažérka pre komunikáciu na Slovenskej technickej univerzite.



Andrea Puková - V SME pracovala v rokoch 1999 až 2004 ako vedúca oddelenia kultúry. O uvoľnenie z funkcie požiadala potom, čo blog Slovak Press Watch upozornil na to, že noviny uverejňujú články autora Edwina Grassmeiera. V skutočnosti išlo o plagiáty článkov nemeckého Spiegel online a meno Grassmeier bolo iba pseudonymom. Dnes pripravuje stránku salon.eu.sk.

Miroslav Beblavý - V SME bol ekonomickým komentárom od apríla 1999 do januára 2000. Neskôr pracoval ako štátny tajomník na ministerstve práce, dnes je poslanec za SDKÚ.

"Na prácu ekonomického komentátora mám krásne spomienky, lebo to bola veľmi vzrušujúca, ale zároveň najmenej stresujúca práca v mojom živote. Aj vďaka nej mi vo vzťahu k médiám chýba paranoja - pamätám si, že 95 % mediálnych prúserov je náhoda či neprofesionalita, nie úmysel."

Tomáš Velecký - V redakcii pracoval v rokoch 1999 až 2005. Odišiel do Hospodárskych novín a teraz pracuje ako redaktor v spravodajstve televízie Markíza.

Barbora Tancerová - Redaktorka domáceho spravodajstva v rokoch 1999 až 2004. Pracuje v Štátnom pedagogickom ústave, podieľa sa na príprave výučby angličtiny pre ISCED 2.

Peter Kunder - V redakcii bol od októbra 1999 do januára 2002. Dnes pracuje v Aliancii Fair-play.

"Čím ďalej, tým viac si vážim čas a trpezlivosť, čo vtedajší šéfredaktor Milan Šimečka venoval zaškoľovaniu menej skúsených redaktorov. Práca v spravodajstve SME bola veľká drina, na druhej strane pozitívne ovplyvnila moje ďalšie profesijné a aj ľudské smerovanie. Škola života, za ktorú som vďačný."

Kata Pietrová Račková - V SME pracovala v rokoch 2000 až 2004. Odišla ako vedúca prílohy TV Oko. Neskôr pracovala ako riaditeľka tlačového oddelenia Novej scény a vedúca príloh Magazín a Víkend v denníku Pravda.

Tomáš Bella - Od roku 2000 pôsobil v sme.sk, od roku 2007 ako šéfredaktor sme.sk. Zastrešoval napríklad projekt blogov SME. Odišiel v roku 2010. Teraz sa venuje projektu Piano Media, ktorý založil. "V SME som sa naučil písať aj škrtať a zistil som, že aj vo veľkej firme môže mať človek slobodu robiť len veci, ktoré považuje za správne."

Ingrid Drozdíková - V rokoch 2000 až 2006 pracovala ako vedúca prílohy Bratislava a potom redaktorka domáceho spravodajstva. Dnes je vedúca spravodajstva denníka Pravda.

Lukáš Diko - V redakcii ako novinár začínal. V rokoch 2000 a 2001 pracoval na domácom spravodajstve. Odišiel do rádia Twist, neskôr do televízií TA3 a Markíza. V Markíze sa stal šéfom spravodajstva. Dnes vedie spravodajstvo RTVS.

"SME aj jeho vtedajší šéfredaktor Martin Šimečka mi dali základy novinárskej profesionality, etiky, ale aj zdravej novinárskej zvedavosti, na ktorých staviam dodnes."

Lucia Nicholsonová - Ako politická redaktorka pracovala v rokoch 2000 - 2001. Neskôr pracovala vo viacerých médiách. Pred voľbami v roku 2010 vstúpila do SaS. Stala sa štátnou tajomníčkou ministerstva práce, dnes je poslankyňou.

Juraj Tomaga - v rokoch 2000 až 2002 bol redaktorom zahraničného oddelenia SME. Odišiel pracovať ako hovorca ministerstva zahraničných vecí, dnes je konzulom na veľvyslanectve v Havane.

Mirka Kernová - Pracovať začala pod dievčenským menom Horobová v roku 2000. Redaktorkou domáceho spravodajstva bola do roku 2010. Dnes má vlastný internetový projekt a blog O médiách.

Roman Krpelan - Do SME prišiel v roku 2001 ako redaktor novovzniknutej prílohy Ľudia. V roku 2010, keď odchádzal, pôsobil ako zástupca šéfredaktora. Dnes sa venuje mediálnemu poradenstvu.

"SME menia dejiny. Mohli SME mať iného prezidenta, prišli však fiktívni darcovia SDKÚ, ktorým SME sa venovali. Mohli SME mať dlhšie iných ministrov, riaditeľov, úradníkov, ale poukázali SME na ich chyby. Mohli SME mať iné vlády, aj Ficovu od roku 2006 bez prestávky doteraz, ale ukázali SME sponzorov Smeru. SME je ostrov slobody, na ktorom pracovali a pracujú výnimoční ľudia."

Tina Čorná - Redaktorka prílohy TV Oko v rokoch 2001 až 2008. Písala rozhovory s rôznymi osobnosťami, za ktoré zbierala novinárske ceny. Potom pracovala v týždenníku Žurnál a dnes vedie v Pravde prílohu Víkend.

Jana Beňová - Spisovateľka, publicistka bola v rokoch 2002 až 2009 ako redaktorka prílohy Bratislava. Doteraz prispieva na názorovú stranu do rubriky Dnes píše.

"Prvé roky v SME boli pohlcujúce. Každý článok bol dobrodružstvom. Toľko milých kolegov už asi nikdy mať nebudem: Boris, Peter, Roman, Štuli, Ondrej, Marek, Matúš, Jana, Svetlana, Kristína, Ingrid, Milada, Prokop, Dorotka, Paľo, Šaňo, Bálik, Špedi..."

Peter Javůrek - Komentátor SME v rokoch 2003 až 2006 sa presunul do týždenníka Žurnál a po jeho zániku píše komentáre v denníku Pravda.

Tomáš Ulej - V SME bol v rokoch 2004 až 2011. Spočiatku ako redaktor, končil ako zástupca riaditeľa SME.sk. V roku 2006 založil projekt Zlatý fond denníka SME, ktorý sa venuje digitalizácii slovenskej knižnej klasiky. Teraz pracuje ako vedúci vývoja internetového kníhkupectva Martinus.sk, do SME stále prispieva stĺpčekmi Listy z webu.

Martin Jaroš - V SME bol od januára 2004 do konca roka 2005 redaktorom ekonomického oddelenia. Odišiel do Trendu, v roku 2010 sa stal hovorcom ministra financií Ivana Mikloša. Po voľbách v roku 2012 sa vrátil ako vedúci redaktor naspäť do Trendu.

Marián Jaslovský - Muzikant a hudobný publicista bol v rokoch 2004 až 2011 redaktorom prílohy Víkend. Dnes sa živí ako manažér, copywriter a hudobník v slobodnom povolaní.

Eugen Korda - Do SME prišiel v roku 2006, keď ho prepustili z STV. Spoluzakladal TV SME. Odišiel pred voľbami 2010, keď chcel kandidovať do parlamentu na kandidátke OĽaNO. Napokon pre výzvu Igora Matoviča, aby aj ľudia ako František Mikloško, ktorí mali tiež kandidovať, išli na detektor lži, nekandidoval. Dnes pracuje v časopise .týždeň.

"Práca v denníku SME mi priniesla mnoho skvelých kolegov a slobodu vyjadrovania. Dnes viem, že sú to neoceniteľné veci. Okrem toho som sa musel naučiť pracovať s kamerou, strihať videá a žiť s partiou mladých redaktorov. To spôsobilo, že sa dnes cítim oveľa mladším, ako v skutočnosti som."

Pavol Remiáš - Raper Lyrik pracoval v SME ako ekonomický redaktor v roku 2006. Dnes je "freelancerom v oblasti médií a komunikácie".

Tomáš Hudák - V SME bol tri roky: Od 2007 do 2010. Pracoval ako redaktor zahraničného oddelenia a pripravoval humoristickú reláciu Svet Tomáša Hudáka na TV SME. Po odchode pracoval v televízii Markíza, dnes je vedúcim vydania hlavných správ RTVS.

„Denník SME prešiel mnohými zmenami, a skladám klobúk pred tým, ako zvládol nástup digitálnej éry. Myslím, že asi všetci ho máme prednastavený v internetovom prehliadači ako prvotný zdroj informácií, lebo to stále robí najlepšie. Je len škoda, že z papierovej verzie sa vytratili hlbšie analytické materiály a to, čomu v Česku vravia reportážne ‚počteníčko'."

Marek Vagovič - V SME pracoval viac ako štyri roky, od januára 2007 do februára 2011. Odhalil viac investigatívnych káuz. Dnes pracuje v týždenníku .týždeň.

"Z novinárskeho hľadiska to boli pre mňa veľmi silné roky. V SME som sa naučil byť zodpovedný, spravodlivý, precízny, úderný a presný. Články v SME mali vždy váhu - politici ako Fico ich síce často spochybňovali, no ani on si ich nedovolil ignorovať."

Michal Trško - Vo vydavateľstve Petit Press začal v roku 2007 ako redaktor Žilinského Echa. Neskôr prešiel na web SME, kde robil editora. Posledné dva roky pracoval ako redaktor domáceho spravodajstva. Teraz je šéfredaktorom webu Plus 1 deň.

Martin Snopek - Režisér krátkych filmov, kandidát na Oscara, pracoval v SME v rokoch 2008 až 2011 ako infografik. Dnes je grafikom a animátorom na voľnej nohe, vyrába bannery pre vydavateľstvo Petit Press, a je vedúcim animovanej tvorby v Škole dizajnu v Bratislave.

Rado Baťo - Do SME prišiel ako komentátor v roku 2010 potom, čo robil štyri roky šéfredaktora Trendu. Po niekoľkých mesiacoch sa rozhodol prijať ponuku Ivety Radičovej a stal sa jej hovorcom. Teraz pracuje v projekte Piano Media.

Zuzana Petková - Do SME prišla v máji 2010 z denníka Pravda, kde bola zástupkyňou šéfredaktora. Pracovala ako redaktorka domáceho spravodajstva. V roku 2012 odišla do Hospodárskych novín, kde je vedúcou oddelenia domáceho spravodajstva.