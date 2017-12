Gašparovič uprednostní zamestnávateľov pred vysvetlením Čentéša

Baránek: Zrušenie schôdze k prezidentovi je podkopanie demokracie

Smer plánuje mimoriadnu schôdzu k nevymenovaniu generálneho prokurátora zablokovať.



BRATISLAVA. Zrušenie mimoriadnej schôdze je podľa politológa Jána Baránka podkopanie demokracie.

"Čakali sme, že mimoriadna schôdza nebude, no nie je to o arogancii moci strany Smer, ale o hlúposti," povedal politológ s tým, že prezident by mal byť nestranícky.

Baránek: Deväťstranový list nestačí

Záujmom štátu je podľa jeho slov poznať dôvody nevymenovania Jozefa Čentéša na post generálneho prokurátora a mimoriadna schôdza mala slúžiť práve na to.

"To, že prezident poslal deväťstranový list, v ktorom uviedol dôvody nevymenovania Čentéša, zjavne nestačí," dodal Baránek. Smer teda nevhodne nadraďuje subjektívne a stranícke záujmy nad záujmy štátu.

"Myslím si, že je dosť dôležité dôvody prezidenta vedieť, keďže ide o dôležitý krok a rozhodnutie aj pre nás," poznamenal politológ. Len hlúpa moc podľa neho nechce posúdiť dôvody obmedzenia a navyše aj obmedzenia parlamentu, ktorý teraz zrazu nechce diskutovať o tom, prečo Ivan Gašparovič koná proti jeho rozhodnutiu.

"V tom prípade majú zrejme iné dôvody, ktoré nechcú povedať," doplnil politológ Ján Baránek.

Mesežnikov: Ide o rozpor s parlamentnou demokraciou

Podľa politológa Grigorija Mesežnikova ide o všeobecne podobný prístup, keď sa odmieta návrh opozičných poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze iba preto, že nemajú väčšinu.

Jednak je to podľa jeho slov v zjavnom rozpore s duchom parlamentnej demokracie a sú dokonca aj právne názory, že je to v rozpore s ústavou.

"Každý poslanec bez ohľadu na to, či patrí k opozícii alebo k väčšinovej strane, má rovnaký mandát a rovnaké práva. Ak rokovací poriadok predpokladá, že poslanci zvolávajú mimoriadne schôdze po splnení všetkých náležitostí, tak neschváliť napríklad schôdzu alebo jednoducho obštrukčným spôsobom dosiahnuť, že parlament nie je uznášaniaschopný, je v rozpore so základným princípom parlamentnej demokracie," vysvetlil Mesežnikov. Podľa neho ide v podstate o redukovanie možností poslancov plniť základné funkcie.

"Vieme, že generálna prokuratúra nemá šéfa viac ako 20 mesiacov, situácia v justičnom systéme je naozaj zlá," konštatoval. Napokon ani schôdza NR SR o situácii v oblasti justície nebola zvolaná a znovu to bola podľa neho nevhodná prax, keď vládna strana znemožnila jej zvolanie. Nakoniec aj samotný minister spravodlivosti Tomáš Borec uznal, že situácia v justícii je zlá.

"Prezident sa na tom bohužiaľ priamo podieľa, a to tým, že nevymenoval Jozefa Čentéša, takže je celkom oprávnené, že poslanci chcú od neho vysvetlenie," povedal Mesežnikov s tým, že prezident sa naozaj zamotal do zdôvodnení, ktoré boli úplne nepatričné.

"Poslanci ho chcú adresne vypočuť, prečo porušuje princíp spolupráce medzi ústavnými inštitúciami," doplnil. Z tohto pohľadu, aj teda po stránke procedurálnej a aj po stránke vecnej, to, že Smer odmieta umožniť poslancom ako takým, ktorí reprezentujú verejnosť, rokovať o situácii, je veľmi zlé.

"Ide o situáciu, ktorá je absolútne nevhodná a nepriaznivá, spôsobil ju prezident, a vládna strana, ako aj predseda vlády ho v tom podporujú," dodal politológ Grigorij Mesežnikov.

SITA