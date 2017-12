Súradnice prezidenta sú tajné

Nepravdivé informovanie prirovnal Marek Trubač k Čentéšovej skartácii.

15. jan 2013 o 20:05 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Informácia o tom, kde bol prezident Ivan Gašparovič v prvý augustový víkend roku 2009, je štátnym tajomstvom.

Prezidentská kancelária ani v utorok nepredložila dôkaz, že Gašparovič v spomínanom čase nebol vo výcvikovom stredisku Lešť, kde nešťastnou náhodou prišiel o život lesník Michal Bobák.

Hovorca Marek Trubač oznámil, že nemajú problém so zverejnením dokumentácie Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý archivuje záznamy o pohybe každej chránenej osoby.

Žiadny problém

„Ja to nemôžem zverejniť. Je to utajovaná skutočnosť a ja nemám právo to odtajniť,“ hovorí Trubač.

Kancelária podľa neho tieto údaje od ochranky dostala, ale až potom, ako dvakrát informovala nepravdivo.

Prezident v tej chvíli len o pár metrov ďalej debatoval s diplomatmi. Trubač priame otázky pre neho nepripustil.

Úrad na ochranu ústavných činiteľov informáciu o Gašparovičovom pobyte poskytnúť odmietol. Nepomohol ani argument, že prezidentská kancelária na to dala súhlas.

„Pohyb prezidenta špeciálne neevidujeme a ani nemáme žiadnu databázu jeho pohybu,“ odpovedala Lucia Garajová z ministerstva vnútra.

Prezident má ochranku 24 hodín denne. Jeho polohu teda možno ľahko zistiť zo záznamov týchto policajtov, podľa Garajovej však podliehajú utajeniu.

Bežný program prezidenta je pritom zvyčajne verejný. Kancelária o ňom informuje s predstihom.

Trubač ako Čentéš

Nepravdivé informovanie o pobyte v Chorvátsku a potom na futbale v Bratislave označil Trubač za ľudskú chybu.

„Bol to obyčajný ľudský omyl, aký urobil aj pán Čentéš. Jemu ste ho uznali a mne ho neuznáte.“

Hovorca odmietol, že by to bol dôvod na jeho odstúpenie. Teraz trvá na tom, že po návrate z Chorvátska bol Gašparovič doma v Limbachu, kde ho o tragédii na Lešti informovala ochranka.