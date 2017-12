Smer schôdzu zablokoval, o Čentéšovi sa nediskutovalo

Ivan Gašparovič povedal, že príde na schôdzu Národnej rady vtedy, keď to sám uzná za vhodné.

BRATISLAVA. Národná rada v stredu neschválila program 13. schôdze, diskusia o dôvodoch nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora prezidentom Ivanom Gašparovičom teda nebola.

Za program nehlasovali poslanci vládnej strany Smer, ktorí majú v parlamente nadpolovičnú väčšinu. Proti programu schôdze bolo 74 poslancov.

Program schôdze podporilo 59 opozičných poslancov, ktorých však nebolo dosť, aby program mohli bez podpory vládnych poslancov schváliť. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Sulík: Gašparovič je hanbou

Ivan Gašparovič by mal podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Ako povedal Bugár dnes novinárom, prezident ukázal svoju aroganciu, keď si na termín dnešnej schôdze parlamentu naplánoval iné stretnutie.

"Prezident sa bojí povedať dôvody a diskutovať. Videli sme dnes dvojitú aroganciu, a to nielen k opozícii, ale aj občanom, ktorí chcú vedieť, prečo sa prezident rozhodol tak, ako sa rozhodol," povedal Bugár.

Strach a zbabelosť najlepšie vystihujú podľa predsedu SaS Richarda Sulíka to, čo sa dnes v parlamente stalo. "Najväčší zbabelec je Robert Fico, ktorý nechal 83 Kolesíkov robiť akési divadlo a opäť ich nechal sa zosmiešniť. Prezident mal dnes prísť, je to jeho povinnosť a mal vysvetliť, prečo úmyselne porušuje ústavu. Je na smiech, že prezident má náhradný program, neviem či išiel poľovať...," povedal.

"Gašparovič je 20 rokov hanbou, ale čo stvára teraz, je neakceptovateľné. Keby mal štipku hanby, tak by odstúpil," dodal.

Podľa predsedu SDKÚ Pavla Freša je prezidentova neúčasť jasným dôkazom, že dôvody nevymenovania Čentéša sú neobhájiteľné. "Dokazuje to, že Smer a prezident sa správajú zbabelo. Odmietajú prísť pred poslancov a o dôvodoch diskutovať. Je zlé, keď máme vládnu väčšinu, ktorá je zbabelá, keď máme prezidenta, ktorý sa k veci nepostaví čelom," vyhlásil.

Prezident príde, ak to uzná za vhodné

Mimoriadna schôdza bola podľa Pavla Pašku (Smer) nezmyselná. "Opozícia chcela konštatovať, že prezident bez zákonných dôvodov nevymenoval Jozefa Čentéša. nie je súd," povedal.

„Prezident môže vystúpiť v pléne kedykoľvek, keď o to požiada. On ma v osobnom rozhovore informoval, že túto svoju možnosť využije a vystúpi. Kedy, to je jeho kompetencia," dodal.

Ivan Gašparovič informoval, že príde na schôdzu Národnej rady vtedy, keď to uzná za vhodné. "Ja nie som vo funkcii premiéra alebo ministra, že by si ma Národná rada mohla predvolať na Hodinu otázok. Ja som v pozícii, keď mi ústava hovorí, že ak mám záujem prísť do Národnej rady, tak môžem prísť. Keď budem mať, tak prídem," uviedol.

"Prezident nemá čo vystupovať na mimoriadnej schôdzi na predvolanie nejakých poslancov. Poslanci nemôžu prezidenta predvolať ako člena vlády, nemôžu ho interpelovať," skonštatoval prezidentov hovorca Marek Trubač.

Madej: Volať prezidenta je nezmysel

Predseda Ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer) tvrdí, že prezident sa zodpovedá priamo občanom a nie parlamentu.

Podľa neho si opozícia pomýlila vzťah medzi parlamentom a prezidentom so vzťahom Národnej rady a vládou.

„Je nezmyselné zavolať si na koberec hlavu štátu,“ povedal Madej na margo snahy opozície, ktorá žiada, aby Ivan Gašparovič prišiel do parlamentu vysvetliť dôvody nevymenovania Jozefa Čentéša do funkcie generálneho prokurátora.

Poslankyňa za SDKÚ Lucia Žitňanská si myslí, že prezident je síce volený občanmi, ale je aj súčasťou výkonnej moci.

„Pri voľbe generálneho prokurátora majú spoločné kompetencie parlament aj prezident,“ povedala s tým, že v tomto prípade je na mieste, aby sa jedna z týchto zložiek pýtala tej druhej.

Podľa Madeja má byť diskusia o prezidentových dôvodoch nevymenovania Čentéša odbornou záležitosťou, a nie politickou. „Je to skôr spor pre právnikov,“ vyhlásil.

Ústavnoprávny výbor na svojom zasadnutí neschválil Návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady k nevymenovaniu kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, riadne zvoleného Národnou radou.

Opozícia podá obžalobu

Podľa poslanca SaS Martina Poliačika mala mimoriadna schôdza poslúžiť na to, aby sa poslanci spolu s prezidentom "pozreli spolu s prezidentom na to, či všetci zúčastnení voľby generálneho prokurátora konali v záujme Slovenskej republiky alebo nie".

Poliačik tiež trvá na tom, že hlava štátu sa má zúčastniť na schôdzi parlamentu v prípade vážnych politických situácií. Čentéšovo nevymenovanie podľa neho patrí do tejto kategórie.

Prezidentove dôvody Poliačik považuje za smiešne a hlava štátu by ich mala podľa opozície prísť vysvetliť.

Opozícia dnes podpísala návrh na podanie obžaloby prezidenta za úmyselné porušenie Ústavy. Jej návrh do Národnej rady podá vo štvrtok 17. januára.

Matovič rečnil do megafónu

Predseda Obyčajných ľudí Igor Matovič vystúpil po schôdzi pred poslancami v pléne, ktorým prečítal do megafónu (mikrofóny boli vypnuté) svoj prejav, s ktorým plánoval vystúpiť na stredajšej schôdzi.

Ako povedal pre agentúru SITA, takýmto spôsobom sa rozhodol vystúpiť, pretože podľa neho opozícia nemôže byť bezzubá.

"Vládna moc opäť zavrela opozícii ústa, neschválila program schôdze o vážnej veci, opozícia sa nemôže nechať odbiť svojou nečinnosťou, sklopiť hlavy, urobiť tlačovku a povedať bla-bla-bla," vyhlásil Matovič.

Podľa neho opozícia musí netradičnou protestnou formou ukázať vládnej moci, že sa jej nebojí a že zastupuje hlas ľudí na ulici.

"Megafón je preto symbolický, prenesenie hlasu z ulice do pléna. Keď si myslí Smer, že nám zalepí ústa, tak nezalepí. Nech sa hanbia sami pred sebou a nech vysvetľujú svojim voličom, prečo niekomu nedovolia povedať svoj názor," povedal.