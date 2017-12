Na Slovensku bude veľké cvičenie zahraničných vojakov

Kabinet schválil kompletný plán zahraničných cvičení u nás a aktivity slovenských vojakov na cvičeniach v cudzine.

16. jan 2013 o 11:00 tasr, sita

Kabinet schválil kompletný plán zahraničných cvičení u nás a aktivity slovenských vojakov na cvičeniach v cudzine v prvom polroku 2013.

BRATISLAVA. Slovenská republika by sa mala v júni tohto roku stať dejiskom vojenského cvičenia interoperability logistických systémov a štandardizačných postupov logistiky Capable Logistician 2013.

Na územie Slovenska môže na tento účel pricestovať do 920 príslušníkov zahraničných ozbrojených síl a do 470 kusov vojenskej techniky.

Vyplýva to z materiálu, ktorým dnes vládny kabinet odobril prítomnosť zahraničných vojsk na území Slovenskej republiky.

Celkom by sa malo na Slovensku uskutočniť v priebehu prvých šiestich mesiacov tohto roka 20 cvičení za účasti zahraničných vojakov. Pricestovať by mali napríklad príslušníci českej, nemeckej, poľskej či americkej armády.

Vláda tiež odobrila zámer ministerstva obrany vyslať slovenských vojakov na cvičenia v zahraničí.

Najviac by sa ich mohlo zúčastniť na spoločnom výcviku roty pre operáciu Althea v Bosne a Hercegovine, a to do 125 vojakov.

Ďalší príslušníci slovenských ozbrojených síl by sa mali zúčastniť na cvičení detekcie biologických zbraní či spoločných taktických leteckých operácií.