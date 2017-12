Opozícia podá obžalobu prezidenta vo štvrtok

Na podanie obžaloby prezidenta potrebuje opozícia trojpätinovú väčšinu hlasov všetkých poslancov.

Robert Fico vyhlásil, že od Smeru nezíska ani jeden hlas.

BRATISLAVA. Opoziční poslanci vo štvrtok podajú návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča. V stredu ho podpísali. Prezident podľa nich porušil ústavu, keď nevymenoval Jozefa Čentéša.

Návrh nemá šancu, aby sa dostal až pred Ústavný súd, lebo by zaň musel hlasovať aj Smer. Opozícia sa však snaží aspoň o debatu.

Lucia Žitňanská z SDKÚ aj hovorca KDH Matej Kováč sa zhodujú, že aj podľa rokovacieho poriadku schôdza musí byť.

Poslanec Radoslav Procházka (KDH) si však myslí, že Smer môže aj túto schôdzu zablokovať neschválením programu, ako to urobil už viackrát.

„Bude to síce v rozpore so zákonom, ale bez možnosti efektívnej sankcie,“ povedal Procházka.

Rokovací poriadok tiež neprinúti Gašparoviča, aby na schôdzu prišiel. Musí mu to byť iba umožnené. Vystúpenie je na ňom. V televízii TA3 v stredu večer prezident naznačoval, že nepríde.

Šéfka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková povedala, že ešte nevie, ako budú postupovať. Opozícia chcela o Čentéšovi diskutovať už v stredu na mimoriadnej schôdzi. Smer neschválil jej program.

Neprimeraná lehota a prekročenie právomocí

Opozícia sa v dokumente podľa Martina Poliačika (SaS) snaží dokázať, že prezident v prípade Čentéša zásadne menil názor v čase, bol si vždy vedomý svojich kompetencií, a rozhodol sa porušiť Ústavu.

Porušenie vidí opozícia v dvoch veciach. V neprimeranej lehote, v ktorej prezident rozhodol, a tiež to, že prezident prekročil svoje právomoci.

"Osemnásť mesiacov je trikrát viac ako najdlhšia iná lehota na vymenovanie kohokoľvek, predtým bola najdlhšia lehota šesť mesiacov. Takže prezident celkom určite nerozhodol v primeranom čase," tvrdí Poliačik.

Hranicu prekročila hlava štátu podľa neho tým, že sa pre nevymenovanie Čentéša rozhodla na základe skutočností, ktoré sa týkali voľby a nie osoby kandidáta samotného.

"A tiež prihliadal k profesijnému pochybeniu, ktoré ale nemalo za následok žiadne disciplinárne ani kárne stíhanie, tzn. ani samotní prokurátori ho nepovažujú za taký závažný moment, aby mohol slúžiť ako podklad k nevymenovaniu kandidáta na generálneho prokurátora," doplnil Poliačik, ktorý vidí malú šancu, že by sa obžaloba mohla z parlamentu dostať až na Ústavný súd.

Paška: Dehonestujú prezidenta

Podľa Ústavy možno prezidenta stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby rozhoduje Národná rada trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, teda 90 hlasmi.

Premiér Robert Fico (Smer) už vyhlásil, že nikto zo Smeru nedá ani jeden hlas na obžalobu prezidenta.

Obžalobu podáva Národná rada na Ústavný súd, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.

Predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) dnes na margo obžaloby podotkol, že je to vec, ktorá už presahuje hranicu zrozumiteľnosti a dehonestuje postavenie prezidenta.

"Budeme to odmietať. Procedúra je ale jasná, ak sa skupina opozičných poslancov k tomuto kroku uchýli, bude sa to musieť prerokovať do 30 dní. Dopredu avizujem, že Smer sa na tom podieľať nebude a nepodporí to," deklaroval.