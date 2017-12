Školskí odborári chcú ďalšie zvýšenie platov o päť percent

Vyššie platy žiadajú od júla. V prípade nesúhlasu vlády nevylúčili odborári ďalšie protesty a obnovenie štrajku.

16. jan 2013 o 16:46 TASR

BRATISLAVA. Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a nepedagogických zamestnancov o ďalších päť percent.

Toto opatrenie obsahuje výzva vláde, ktorú odborári pripravujú v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami.

Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie štrajku.

Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.

Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer) má v spolupráci s touto radou do konca marca parlamentu predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve.

Odborári žiadajú, aby kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po rokovaní so stavovskými organizáciami predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Radšej systémové zmeny ako plat

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl i Združenie katolíckych škôl Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi.

Finálnu verziu dokumentu chce po dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.

Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť percent sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva.

"Som rád, že hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň.

Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra financií, ale pre celú vládu a musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.

Podľa hovorcu ministerstva financií Radka Kuruca je v tomto roku prioritou zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP.

Dodal, že rezort financií pri napätom rozpočte na rok 2013 pristúpil k navýšeniu zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, a to aj napriek neochote odborov.

"Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny tak v riadení, ako aj vo financovaní," reagoval hovorca. Ministerstvo školstva bude na výzvu odborov reagovať až po jej oficiálnom doručení.

Riešia aj platy vysokoškolských učiteľov

Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent.

Ministerstvo školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl.

Školskí odborári však počas štrajku, ktorý odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.

Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov.

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s ministerstvom školstva.

Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.