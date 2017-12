Trnka chce kandidovať na post generálneho prokurátora

Dobroslav Trnka tvrdí, že sa nemá za čo hanbiť. Ponuku od poslancov podľa svojich slov zatiaľ nedostal.

16. jan 2013 o 17:37 Monika Tódová, Monika Tódová, tasr





BRATISLAVA. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorého meno sa spája s kauzou Glance House, je pripravený opätovne sa uchádzať o post šéfa prokuratúry. Povedal to pre televíziu TA3.

Dodal však, že žiadnu ponuku od poslancov doposiaľ nedostal.

"Ja sa nemám za čo hanbiť. Ja som tu za deväť rokov vykonal toľko roboty, že ja sa naozaj nemám za čo hanbiť. Snáď si nemyslíte, že sa budem riadiť tým, čo napíšu nejaké blogy. Nie, na to zabudnite. Keby som dostal ponuku, (išiel by som do toho) bez najmenších problémov," povedal Trnka.

Podľa jeho slov sú na Slovensku len dvaja prokurátori, ktorí sú schopní čeliť súčasnému mediálnemu tlaku a prijať kandidatúru.

Okrem seba spomenul aj šéfa krajskej prokuratúry v Prešove Mikuláša Gardeckého.

Čižnár počká na verdikt Ústavného súdu

Voľba generálneho prokurátora sa zatiaľ odkladá. Smer v stredu priznal, že do piatka nemá koho predložiť.

Bratislavský krajský prokurátor Jaromír Čižnár, ktorého oslovil predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer), s kandidatúrou nesúhlasil.

Čižnár Madejovi povedal, že o kandidatúre nebude do predbežného rozhodnutia Ústavného súdu o sťažnosti Jozefa Čentéša uvažovať.

Čentéš žiada voľbu zastaviť. Smer preto počká, kým Ústavný súd rozhodne. To do piatka nebude. Potom vyhlási novú voľbu.

Ak by súd predbežné rozhodnutie nevydal, bude Čižnár s kandidatúrou súhlasiť?

„Takúto otázku som mu nedal. V tej chvíli mi nenapadla. Ale myslím, že v okamihu, keď bude známe rozhodnutie súdu, budeme pokračovať v diskusiách,“ povedal Madej.

Iného kandidáta strana nechce. Čižnára odporučila aj Rada prokurátorov.

Smer pritom voľbu nemusel vyhlásiť a mohol rovno čakať na rozhodnutie o predbežnom opatrení.

Predsedníčka poslaneckého klubu Jana Laššáková to za chybu nepovažuje. Priznáva však, že to chceli urýchliť. „Generálna prokuratúra už potrebuje hlavu,“ povedala.

Madej hovorí, že predseda parlamentu Pavol Paška nemal inú možnosť, ako voľbu vyhlásiť, keďže prezident Ivan Gašparovič Čentéša odmietol vymenovať. Musel podľa Madeja konať bezodkladne. Gašparovič čakal s rozhodnutím rok a pol.

Žitňanská: Plán nevyšiel

„Myslím si, že pôvodne si Robert Fico aj s Pavlom Paškom mysleli, že sa to podarí pomerne rýchlo spláchnuť bez politických nákladov,“ hovorí Lucia Žitňanská z SDKÚ.

„Ale keďže sa z toho stala veľká verejná téma, tak ani Ústavný súd si nemôže dovoliť prešľap a ich pôvodné plány sú zmarené,“ myslí si.

Kandidáta nepredloží ani opozícia, Čentéša považuje za legitímne zvoleného generálneho prokurátora.