Cinkotov policajt na súde jeho verziu poprel

Súd zverejnil dôvody, prečo herca odsúdil. Jeho známy policajt odmietol, že by Cinkotu poslal kúpiť pervitín.

16. jan 2013 o 20:30 Matúš Burčík

Súd zverejnil obsah utajenej výpovede policajta, na ktorého sa Cinkota odvolával.

BRATISLAVA. Herec Dušan Cinkota bol vedený ako policajný informátor, drogy však kupoval vo vlastnej réžii.

Vyplýva to z rozhodnutia súdu, ktoré poskytol denníku SME na základe infozákona.

Cinkota podľa súdu nehovoril pravdu o tom, že pervitín v máji 2007 kupoval na základe dohody s policajtom, ktorý riešil drogovú trestnú činnosť.

Za drogu v deň zatknutia podľa vlastných slov zaplatil zo svojich peňazí, ktoré mal uložené v obálke na hypotéku. Aj na bankovkách v obálke sa po jeho zadržaní našli stopy metamfetamínu.

Na súde sa Cinkota priznal, že pred tým už raz drogu takto kúpil a odovzdal ju vraj policajtovi. „Ten ju však nechcel, a tak dal drogu jednej narkomanke,“ píše v rozhodnutí predseda senátu Ivan Alman.

Policajt, ktorého Cinkota označil ako koordinátora akcie, na súde vypovedal s vylúčením verejnosti, keďže hovoril o utajovaných skutočnostiach.

Súd teraz po prvý raz zverejnil aj obsah jeho výpovede, hoci žiadosť o poskytnutie verdiktu pôvodne zamietol. Vyhovel jej až na základe odvolania.

Policajt – kamarát

Fakty Čo nesedí Cinkota priznal, že drogu už raz policajtovi priniesol a ten ju odmietol;

a ten ju odmietol; za pervitín platil z vlastných peňazí ;

; drogu polícii vydal až sedem hodín po zatknutí.

Policajt bol Cinkotovým kamarátom, špecializoval sa na prevádzačstvo.

Herec sa ponúkol policajtovi, že bude spolupracovať.

„Neskôr mu nepovedal žiadne informácie, ktoré by vedel využiť,“ konštatuje sudca Alman. Obchod, pri ktorom herca zatkli, sa uskutočnil bez spolupráce s policajtom.

Policajt na súde tvrdil, že Cinkotu nikdy nenavádzal, aby sám zabezpečoval dôkazy.

„Neriešil s ním možnú otázku beztrestnosti, ak by prispel k odhaleniu závažného trestného činu,“ píše sa v odôvodnení rozsudku.

Na súde policajt potvrdil, že Cinkotu viedol ako informátora. Nič iné okrem informácií mu poskytovať nemal.

„Nevie presne, kedy bol s obžalovaným v kontakte. Ale nebolo to v dohľadnom čase pred jeho zadržaním.“

Policajt odmietol aj Cinkotovo tvrdenie, že by mu pred akciou telefonoval, prípadne posielal SMS.

„Ak sa obžalovaný snaží zbaviť viny tým, že mu on kázal drogy kúpiť, tak to nie je pravda,“ píše sa v rozsudku o výpovedi policajta. Iné dôkazy, ktoré by podporovali Cinkotovu verziu, neexistujú.

Policajti u herca našli štyri striekačky s pervitínom, z ktorého by bolo možné vyrobiť 109 dávok. Súd poukázal aj na to, že hoci ho zatkli o pol tretej popoludní, drogu vydal až o pol desiatej večer.

Advokát nekomentuje

Cinkotov advokát Tomáš Plank nechcel tieto informácie komentovať. „Nemám na to povolenie od klienta.“

Herca v januári odsúdili na osem rokov. Policajný prezident Tibor Gašpar vtedy pre SME poprel Cinkotove slová, že ho riadila polícia.

Osobnosti zastúpené hercom Adrejom Hrycom odovzdali ministerstvu spravodlivosti petíciu za jeho omilostenie pre neprimeranosť trestu.

„Odporúčanie pre prezidenta by malo byť dokončené do konca januára,“ povedala hovorkyňa ministerstva Jana Zlatohlávková.