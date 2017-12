Vnútro kúpilo za 12 miliónov nefunkčný odpočúvací systém

Štát už izraelskému dodávateľovi aj jej slovenskému sprostredkovateľovi zaplatil takmer polovicu peňazí.

17. jan 2013 o 7:36 SITA

BRATISLAVA. Dvadsať mesiacov po podpísaní zmluvy rezortu vnútra s izraelskou firmou o nákupe a dovoze nového odpočúvacieho systému používajú spravodajské služby, polícia či kriminálny colný úrad stále osemnásť rokov starý systém.

Informuje o tom denník Pravda, ktorý upozorňuje, že štát už pritom firme aj jej slovenskému sprostredkovateľovi zaplatil takmer polovicu z kontraktu na 12 miliónov eur.

Komponenty systému ležia podľa informácií z justičného prostredia stále zabalené v škatuliach. Žiadna zo spravodajských zložiek, ktorá ich mala používať, ich ešte ani netestovala.

Chýbajú ďalšie súčasti

Rezort ešte v roku 2011 nákup zrealizoval a časť systému doviezli na Slovensko. Aby bol funkčný, treba k nemu podľa informácií Pravdy ďalšie súčasti, čo by stálo ďalšie desiatky miliónov eur.

„Systém už pri nákupe nepatril medzi to najmodernejšie, čo vtedy bolo na trhu. Na to, aby bol plne funkčný, je potrebné dokúpiť ďalšie komponenty, bez príslušných častí nemôže fungovať,“ povedal zdroj Pravdy, ktorý si želá zostať v anonymite.

Celý systém by sa mohol ešte predražiť, ak by mali mať spravodajské služby a polícia od seba nezávislé systémy.

Polícia sa odmieta vyjadriť, či už zmodernizovaný systém funguje.

„Vzhľadom na to, že problematika informačno–technických prostriedkov je v režime utajenia, informácie k tejto oblasti polícia nikdy neposkytuje,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.

Denník pripomína, že dnes môže tajná služba kontrolovať, koho odpočúva polícia, vojenské spravodajstvo alebo kriminálny colný úrad. Naopak to možné nie je, správcom systému je totiž Slovenská informačná služba. Členovia branno-bezpečnostného parlamentného výboru sa k celej veci stavajú opatrne.

Baška: Nefunguje to tak, ako by malo

Predseda výboru Jaroslav Baška (Smer) podľa Pravdy nepriamo potvrdil, že systém je nefunkčný.

„Rezort vnútra má z toho hlavu v smútku, lebo to nefunguje, ako by malo,“ reagoval pre denník Baška.

Členovia výboru majú o celej veci informácie, keďže je však všetko v režime utajenia, odmietol Baška konkretizovať, o aké problémy ide. Dodal, že vnútro sa snaží situáciu riešiť.

„Rezort vnútra chce mať samostatný systém pre políciu, tajná služba tiež, tak potom už to isté môžu žiadať vojaci či kriminálny colný úrad. To by všetko znovu len predražilo,“ konštatoval pre Pravdu bezpečnostný analytik Milan Žitný. Podľa neho by sa mal vytvoriť jeden úrad pre všetky spravodajské služby.

Odpočúvací systém, ktorý sa momentálne využíva, neumožňuje napríklad sledovanie multimediálnych správ.

Modernizácia systému mala priniesť spravodajským službám a polícii možnosť monitorovať aj skype, MMS či dotykové telefóny s viacerými zabudovanými komunikačnými systémami.

Systém vybrali za Lipšica

Odpočúvací systém si vybral rezort vnútra ešte za bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica.

Z desiatich oslovených firiem vybral spoločnosť Verint, ktorej systém používa slovenská polícia, tajná služba či vojenské spravodajstvo od roku 1995.

Či je systém funkčný, sa verejnosť zrejme nedozvie. Umožňuje to zákon o verejnom obstarávaní, ktorý pri utajovaných skutočnostiach dáva obstarávateľovi voľnú ruku, prakticky bez akejkoľvek kontroly.

„Existujú zmluvy vylúčené z povinného zverejňovania. Týka sa to informácií, ktorých zverejnením by mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu,“ vysvetlil právnik spolupracujúci so združením Via Iuris Peter Wilfling.