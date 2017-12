Opozícia podala návrh na obžalobu prezidenta

Opozícia sa snaží dokázať, že hlava štátu úmyselne porušila ústavu, keď nevymenovala Čentéša za generálneho prokurátora.

17. jan 2013 o 12:12 SITA, TASR

BRATISLAVA. Opozícia dnes podala návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča za úmyselné porušenie Ústavy.

Parlament ho bude musieť prerokovať do 30 dní. Na to, aby sa dostal na Ústavný súd, musí získať v pléne podporu minimálne 90 hlasov.

Opozícia ich má len 67, nie všetci opoziční poslanci pritom obžalobu podporujú. Vládny Smer avizoval, že obžalobu nepodporí.

Opoziční predstavitelia sa v návrhu snažia dokázať, že hlava štátu úmyselne porušila ústavu, keď nevymenovala parlamentom zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša na generálneho prokurátora.

Podľa opozície tým prezident prekročil svoje ústavné právomoci.

Opozícia v obžalobe tvrdí, že prezident v rozpore s ústavou nezabezpečil riadny chod ústavných orgánov, keďže nekonal v primeranej lehote o vymenovaní alebo nevymenovaní parlamentom riadne zvoleného kandidáta do funkcie.

Návrh opozície na obžalobu prezidenta však podľa jeho hovorcu nestojí na právnych základoch.

"Hlava štátu konala v zmysle Ústavy a na základe rozhodnutia Ústavného súdu. Prezident si za svojim rozhodnutím nevymenovať pána Čentéša stojí," povedal hovorca prezidenta Marek Trubač.

video //www.sme.sk/vp/25983/

Solymos: Obžaloba je odpoveďou na aroganciu Smeru

Ak si je Smer taký istý, že v prípade nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora stojí na správnej strane, nech jeho poslanci podporia obžalobu prezidenta SR Ivana Gašparoviča za úmyselné porušenie Ústavy SR, ktorú dnes v parlamente podala opozícia.

Vyzval ich na to poslanec SaS Martin Poliačik, ktorý sa nechá pokojne vysmiať, keď obžaloba na Ústavnom súde SR neprejde "en bloc".

"Obžaloba je jednoznačnou odpoveďou na aroganciu vládnej strany Smer a prezidenta Gašparoviča," uviedol po podaní šéf klubu Mostu-Híd László Solymos.

V súvislosti s mimoriadnou schôdzou, ktorá sa nekonala a na ktorej si opozícia chcela vypočuť dôvody na nevymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora priamo od prezidenta, povedal, že hlava štátu sa bojí diskutovať a obhajovať svoje rozhodnutie.

Solymos sa nazdáva, že je namieste otázka, či by Gašparovič nemal zvážiť zotrvanie vo funkcii prezidenta.

Predseda KDH Ján Figeľ je presvedčený, že konanie hlavy štátu v prípade Čentéša vyjadruje nielen nečinnosť, ale aj svojvôľu.

"Týmto konaním, rozhodovaním nezabezpečil riadny chod orgánov a prekročil svoje právomoci. Prezident koná v záujme vládnej strany," vyhlásil Figeľ.

Šéf SDKÚ Pavol Frešo zdôraznil, že Jozef Čentéš je riadne zvolený kandidát na generálneho prokurátora, ktorého by mal prezident vymenovať.

video //www.sme.sk/vp/25977/

Frešo: Smer a prezident pohŕdajú demokraciou

V súčasnosti opozícia podľa Freša nemá inú možnosť, ako podať obžalobu na hlavu štátu, keďže na mimoriadnej schôdzi parlamentu si nemohla s prezidentom ani s poslancami Smeru situáciu vydiskutovať.

To, čo predvádza Smer a prezident podľa Freša je akt zbabelosti.

"Nebyť schopný prísť obhájiť nejaké rozhodnutie na pôdu parlamentu znamená, že ich argumenty sú slabé alebo nijaké. Znamená to aj pohŕdanie parlamentnou demokraciou, uzurpovanie si moci," zdôraznil.

Madej: Podanie žaloby je právny a politický nezmysel

Podanie obžaloby na prezidenta považuje predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Robert Madej (Smer) za politický a právny nezmysel.

Ako povedal, opoziční politici ňou zosmiešňujú sami seba. Podľa Madeja je žaloba nezmyslom, pretože rozhodnutie prezidenta Ivana Gašparoviča nevymenovať za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša považuje za správne, v súlade s ústavou a výkladom ústavného súdu.

Akákoľvek polemika nie je podľa neho hodná takého úkonu, ako je obžaloba prezidenta.

Právnici: Ide skôr o politické gesto

Opozičný návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča je skôr len politické gesto, ktoré nebude mať reálny dopad, myslí si ústavný právnik a bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR Peter Kresák.

"Na to, či je to porušenie ústavy, na to je rôzny názor," povedal Kresák agentúre SITA s tým, že existujú argumenty, ktoré tvrdenia opozičných poslancov môžu vyvrátiť. "Nechcem to však ďalej komentovať," dodal.

O tom, že prezident nijakým spôsobom neporušil ústavu, je presvedčený bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu a poradca premiéra Roberta Fica pre spravodlivosť Eduard Barány.

"Samozrejme, že neporušil ústavu, ja to vnímam ako propagačné podujatie. Skôr by bolo vhodné opýtať sa nejakého experta na verejnú mienku, do akej miery môže táto obžaloba ovplyvniť názory ľudí. To je podľa mňa relevantné," nazdáva sa.

Barány spochybňuje dôvody, pre ktoré sa opozícia návrh obžaloby rozhodla podať. "Čo sa týka dĺžky rozhodovania hlavy štátu, prezident sa rozhodol relatívne krátku dobu po tom, ako vyšlo rozhodnutie Ústavného súdu o výklade ústavy vyjasňujúce jeho právomoci v tejto otázke," hovorí.

Barány nesúhlasí ani s tvrdením, že prezident sa rozhodoval len na základe skutočností, ktoré sa týkali voľby kandidáta a nie jeho osoby.