Maďarič vystaví deti násiliu a nahote, myslia si Obyčajní

Zavedením druhej opony vyšiel Maďarič podľa poslancov Obyčajných ľudí v ústrety vysielateľom, a nie divákom.

17. jan 2013 o 12:21 TASR

BRATISLAVA. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) plánovaným zavedením druhej opony nesprísňuje súčasný režim, ale ho uvoľňuje, domnievajú sa poslanci OĽaNO Jozef Viskupič a Branislav Škripek.

Návrh vyhlášky z jeho dielne totiž mení kategorizáciu tak, že obsahy, ktoré v súčasnosti boli vhodné pre ľudí od 18 rokov, už budú vhodné pre mládež od 15 rokov. Tie, čo boli vhodné od 15 rokov, budú pre deti od 12 rokov. A tie, ktoré boli vhodné od 12 rokov, budú môcť pozerať už aj deti od sedem rokov.

"Pod rúškom zavádzania druhej opony, a teda ochrany spoločnosti proti komunikátom, ktoré by v audiovizuálnom priestore nemali byť, sa Marek Maďarič rozhodol vyjsť v ústrety vysielateľom. Takže veci, ktoré by nemali byť vysielané po 22. h a doteraz ani vysielané neboli, sa do vysielania dostávajú už od 20. h," uviedol Viskupič.

Dodal, že druhá opona podľa návrhu vyhlášky zavedená síce bude, ale tým, že sa menia jednotlivé kategórie a pojmy vo vekových kategóriách "v podstate druhá opona nezavádza, režim sa skôr uvoľňuje".

Viskupič vyzýva ministra Maďariča, "aby neklamal rodičov a zaviedol druhú oponu s takou istou kategorizáciou, aká platila doteraz".

video //www.sme.sk/vp/25988/

Škripek: Mravnosť detí je ohrozená

Podľa poslanca Škripeka je v návrhu druhá opona z priehľadného igelitu.

"Termíny, zobrazenia, ktoré mali zabrániť hľadeniu detí na obscénne obrazy, odtiaľ vypadli. Myslíme si, že zavedením takejto druhej opony dochádza k väčšiemu ohrozeniu mravnosti detí a mládeže," uviedol Škripek, ktorý sa pridal k výzve Obyčajných ľudí.

Obyčajní oponu nepochopili, tvrdí Maďarič

Minister kritiku odmieta. Ako pripomenul hovorca rezortu kultúry Jozef Bednár, časová opona nikde neslúži na to, ako sa mylne domnievajú opoziční poslanci, aby neboli niektoré programy vysielané, ale na to, aby boli vysielané v určených časových pásmach.

Cieľom zavedenia druhej časovej opony na programy nevhodné pre deti do 15 rokov je podľa neho to, aby sa v dennom čase, teda od 6. do 20. hodiny nevysielali tie programy, ktoré obsahujú samoúčelné zobrazenia násilných aktov, týranie zvierat, zobrazenie nahoty a sexuálneho správania, zobrazenie závislostí, ako je alkoholizmus, fajčenie, drogy, gamblerstvo, ktoré sa schvaľujú alebo zľahčujú, slovnú agresivitu, vulgárne alebo obscénne vyjadrovanie.

Voči takýmto obsahom vysielaným pred 20. hodinou smeruje aj najviac diváckych sťažností.

"Opoziční poslanci OĽaNO návrh vyhlášky zavedenia tzv. druhej časovej opony zjavne nepochopili. Zákonom stanovené obsahy, ktoré sa či už cez deň, alebo po 22. hodine nemôžu vysielať, sa nebudú môcť vysielať ani po dátume účinnosti vyhlášky o zavedení tzv. druhej časovej opony," povedal Bednár.