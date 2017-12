Haščák stiahol dovolanie proti vydaniu knihy o Gorile

Vzdanie boja za zákaz knihy ešte neznamená, že Haščák stiahne aj žalobu na ochranu osobnosti, povedal Nicholson.

17. jan 2013 o 14:09 sita, tasr

Vzdanie boja za zákaz knihy ešte neznamená, že Jaroslav Haščák stiahne aj žalobu na ochranu osobnosti, povedal Tom Nicholson.

BRATISLAVA. Člen finančnej skupiny Penta stiahol dovolanie voči vlaňajšiemu rozhodnutiu súdu o zrušení zákazu vydania knihy novinára Toma Nicholsona o Gorile.

Najvyšší súd preto zastavil dovolacie konanie, a to už 27. novembra 2012. Verdikt poskytol súd po jeho anonymizovaní.

V tomto prípade najprv začiatkom roka 2012 vydal sudca Okresného súdu Bratislava I Branislav Král predbežné opatrenie, ktorým zakázal publikovanie Nicholsonovej knihy. Verdikt kritizovali viaceré novinárske organizácie, ktoré sudcovo počínanie označili za cenzúru.

Podľa súdu nešlo o cenzúru, pretože za súčasného stavu prevažuje právo na ochranu osobnosti nad poskytovaním informácií v knižnej publikácii.

Podobnú žiadosť, ktorú podal Zoltán Varga, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Daša Kontríková zamietla.

Vo Vargovom byte boli údajne všetci aktéri kauzy Gorila odpočúvaní. Krajský súd potom v júni návrh na predbežné opatrenie zamietol. Po Haščákovom dovolaní sa mal prípadom zaoberať Najvyšší súd.

Haščák zrejme nevidel zmysel pokračovať v boji za zákaz vydávať knihu Gorila, a preto svoje dovolanie voči verdiktu súdu, ktorý publikáciu vydávať umožnil, stiahol, povedal Tom Nicholson.

"Asi videl, že nemá zmysel pokračovať, lebo z knihy sa predalo už 50-tisíc kusov. Čo by teda získal? Neznamená to ale, že od žaloby na ochranu osobnosti dali ruky preč a súd asi teraz vytýči termín a ideme do toho. Takže pokračujú," dodal Nicholson.