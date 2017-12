Pokrytec, kričal dav pred prezidentským palácom

Pod zatvorenými okenicami paláca protestovali proti prezidentovi.

17. jan 2013 o 18:28 Michal Piško, Michal Piško a tasr

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským textom.

BRATISLAVA. Stovky ľudí vo štvrtok protestovali proti rozhodnutiu Ivana Gašparoviča nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. „Pokrytec, pokrytec,“ skandoval dav.

Vyčítali mu aj trestné oznámenie na blogera Juraja Poláčka, ktorý pripomenul poľovačku, kde zahynul prezidentov známy Michal Bobák.

Novinár Tom Nicholson spomenul aj dávnejšiu minulosť Gašparoviča. „Obhajoval všetky prešľapy Mečiarovej éry od rozkrádania pod rúškom privatizácie cez únos Michala Kováča mladšieho, vraždu Róberta Remiáša až po protiprávne odobratie mandátu poslanca Františka Gauliedera.“

Na demonštrácii aktivisti zbierali aj podpisy pod výzvu na obžalobu prezidenta, ktorú už medzitým opoziční poslanci podali v Národnej rade.

Gašparovič vo štvrtok iba zopakoval, že odmietnutie Čentéša bolo ústavné. Šéf parlamentu Pavol Paška zároveň predĺžil termín na podávanie návrhov na nového generálneho prokurátora až do 29. januára.

Aktivista: Ak nedôjde k obžalobe, zmeňme Ústavu

Organizátor zhromaždenia a aktivista Ján Zavacký tvrdí, že motívom vzniku iniciatívy je silné podozrenie, že bola porušená Ústava samotným prezidentom.

"Máme za to, že rozhodnutím prezidenta nevymenovať parlamentom právoplatne zvoleného generálneho prokurátora boli protiústavne posilnené práva prezidenta. Nie je to jediný, možno ani nie najväčší problém, ktorý táto krajina má, ale je to presne ten problém, ktorý spôsobil, že sme sa rozhodli, že už sa na to nebudeme nečinne prizerať," uviedol Zavacký. Cieľom je teda dostať hlavu štátu pred Ústavný súd, aby ten mohol vo veci rozhodnúť.

Zavacký je presvedčený, že ak výsledkom procesu nebude obžaloba prezidenta prípadne jeho abdikácia, treba ísť hlbšie, možno až k zmene ústavy v tom zmysle, aby sa posilnilo referendum, prípadne aby bolo zrušené kvórum.

Nechcú počuť sladké reči

Aktivista apeluje na 150 poslancov, ktorých si občania zvolili, aby ich zastupovali. "Nie len na papieri a sladkými rečami, ale naozaj. Aby nás zastúpili a hlasovali za obžalovanie Ivana Gašparoviča z porušenia Ústavy a dali tak šancu Ústavnému súdu, aby urobil to, za čo ho platíme," konštatuje Zavacký.

Okrem podpory petície za obžalobu prezidenta bolo cieľom zhromaždenia aj odstúpenie Ivana Gašparoviča z funkcie, výzva k parlamentu a politickým stranám prijať legislatívu na očistenie prokuratúry od straníckej politiky na základe dialógu s verejnosťou a výzva k občanom podporiť odstúpenie prezidenta aj obrodu prokuratúry.