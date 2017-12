Paška predĺžil termín pre návrhy kandidátov na generálneho prokurátora

Predseda Národnej rady chce počkať na rozhodnutie Ústavného súdu, či voľbu pozastaví, alebo nie.

17. jan 2013 o 19:22 TASR

BRATISLAVA. Pavol Paška (Smer) predĺžil termín na podávanie návrhov kandidátov do novej voľby generálneho prokurátora. Nominácie môžu prichádzať do parlamentu do 29. januára do 12.00 h, pôvodný termín bol 18. január.

TASR o tom dnes informoval hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec.

Pre predĺženie termínu sa šéf parlamentu rozhodol kvôli Ústavnému súdu, ktorý má rozhodnúť o tom, či novú voľbu šéfa prokurátorov pozastaví, alebo nie.

Je totiž pravdepodobné, že Ústavný súd 18. januára nestihne rozhodnúť o predbežnom opatrení, ktoré žiada nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš.

Podľa predsedu parlamentu "je veľmi dôležité, aby nová voľba kandidáta na generálneho prokurátora na rozdiel od predchádzajúcej bola korektná a nespochybniteľná".

V súvislosti s novou voľbou sa spomína ako jediný kandidát iba Jaromír Čižnár, ktorého chce navrhnúť vládny Smer. Ústavnoprávnemu výboru ho odporučila Rada prokurátorov. On sám však o svojej kandidatúre nechce do rozhodnutia o dočasnom opatrení hovoriť.

Opozícia by žiadneho kandidáta predložiť nemala. Trvá totiž na tom, že parlament už kandidáta na generálneho prokurátora zvolil, a to Jozefa Čentéša.