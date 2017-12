Profesor: Neverím na teórie o hlúpnutí ľudí

Keď žena strieda partnerov, je za šľapku. Ak to robí chlap, je frajer. Súvisí to s judaizmom a kresťanstvom, tvrdí v rozhovore filozof a estetik ERICH MISTRÍK.

18. jan 2013 o 11:11 Karol Sudor

Prečo, keď žena strieda partnerov, je za šľapku, a keď to robí chlap, je za frajera? Súvisí to s judaizmom a kresťanstvom, tvrdí v rozhovore filozof a estetik Erich Mistrík.

Filozofiu a estetiku niektorí označujú za zbytočné disciplíny, v ktorých sa medituje nad nesmrteľnosťou chrústa. Vy sa im venujete dlhé roky. Aké máte protiargumenty?

Pre pochybovačov budú estetici a filozofi vždy len darmožráčmi, lebo oba odbory poskytujú málo praktických dôsledkov. Ľudia hovoria – vymysli len to, čo sa dá niekde aj uplatniť, realizovať v praxi.

Nemecký teoretik Erwin Panofsky kedysi napísal text na obranu veže zo slonoviny. Je vysoká a môžete z nej hľadieť do diaľky. Neznamená to však, že ste múdrejší od tých, čo sa pohybujú v piesku pod vašimi nohami. A spomínané disciplíny sa venujú práve úvahám, ktoré vidia do diaľky, za roh, za horizont. Preto ich považujem za relevantné napriek tomu, že ich niekto označuje len za kecanie a špekulácie.

Nie sú tie výhrady spôsobené aj tým, že ak sa filozof alebo estetik seknú, nemusia za svoje chyby niesť prakticky žiadne dôsledky?

Isto, ale zabúda sa tu na takzvané sprostredkované dôsledky týchto disciplín pre realitu. Vezmite si tému obyčajného gýča. Ak nad ním teoretici uvažujú, opíšu ho a vysvetlia, ako funguje, dôsledky ich práce sa prejavia aj v bežnom marketingu, dokonca aj v reklamách mobilných operátorov.

Ako?

Napríklad v grafickom dizajne či v tom, ako je reklamný videoklip zostrihaný, podfarbený hudbou, čo presne sa v ňom zobrazuje a podobne. Zadávateľ reklamy totiž uvažuje, čo a ako zaberie na potenciálneho klienta. Málokto si to uvedomí, ale predchádzajú tomu aj spomínané kaviarenské diskusie o gýči, o ktorých niekto tvrdí, že sú zbytočné. Estetika nie je jednovrstvová disciplína ani špekulovanie nad nezmyslami, posledných 200 rokov je veľmi naviazaná na psychológiu, biológiu či neurofyziológiu.

Hranice medzi elitným a masovým umením už padli

Čo nám prináša? Odpovede na to, čo je vznešené?

Nie. Je to debata o tom, čo sa nám páči, a najmä prečo sa nám to páči. Ako nás niečo ovplyvnilo, ako to zdôvodníme, ako si to vydiskutujeme s druhými? Vieme, že o vkuse sa nediskutuje, napriek tomu to všetci robíme a hádame sa o ňom. Trebárs niekoho presviedčame, aby si pozrel nejaký film, lebo sa nám páčil, prípadne mu povieme, aby naň nechodil, lebo je to nezmysel. Vezmime si výtvarné dielo. Estetika neanalyzuje štruktúru maľby, keďže to robí výtvarná teória, ale zaoberá sa tým, prečo tá štruktúra funguje v nejakej konkrétnej kultúre a v inej nie.

Čiže estetika dokáže povedať, prečo niekde zaberá Mozart či swing, a inde sa nepresadí?