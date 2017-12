Nestíhajú už ani pre film Zuzany Piussi. Tlak médií má význam, tvrdí

Trestné oznámenie podala bratislavská sudkyňa Helena Kožíková v júli 2012.

18. jan 2013 o 10:36 TASR, Miroslav Kern

Režisérka si myslí, že za zastavením trestného stíhania je tlak verejnosti.

BRATISLAVA. Krátko potom, ako prokuratúra zastavila trestné stíhanie novinárky Zuzany Petkovej, polícia zastavila aj stíhanie vo veci v prípade filmu Nemoc tretej moci režisérky Zuzany Piussi. Rozhodla, že nedošlo k trestnému činu.

V dokumente sa objavila nahrávka rozhovoru sudkyne Heleny Kožíkovej s dcérou zomretej sudkyne Marty Laukovej. Kožíková potom namietala, že film narušil jej súkromie.

„Myslím, že to nie je len pre spravodlivosť, ktorá by u nás mala nastať. Určite je to vďaka mediálnemu tlaku,“ povedala filmárka SME. Vraví, že sa veľmi teší a že tlak médií má svoj význam.

Piussi si myslí, že ukončenia stíhaní súvisia a že zavážila aj petícia s podpismi takmer 3000 ľudí, ktorí podporili Petkovú aj ju.

Hovorí však, že v prípade filmu nemusí ísť o definitívnu bodku. Kožíková podľa nej ešte môže podať proti rozhodnutiu sťažnosť a stíhanie by sa mohlo opäť rozbehnúť.

Petkovú stíhali za zverejnenie platu manželky Štefana Harabina, a to napriek tomu, že údaj o výške platu redakcii SME poskytlo ministerstvo spravodlivosti, na ktorom pracovala.

Stíhanie novinárky prokuratúra zastavila s vysvetlením, že „je nepochybné, že skutok nespáchala obvinená“.