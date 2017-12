Mladí vraj veľa pijú, Hlina chce obmedziť reklamu

Nezávislý poslanec navrhuje predĺžiť zákaz vysielania televíznej reklamy na alkohol až do polnoci.

19. jan 2013 o 7:43 TASR

BRATISLAVA. Možnosť vysielať reklamu na alkoholické nápoje sa má zúžiť.

Kým v súčasnosti je zakázané reklamovať alkohol v televízii okrem piva a vína od 6. hodiny ráno do 22. hodiny, po novom sa má zákaz rozšíriť až do polnoci. Navrhuje to nezávislý poslanec Alojz Hlina.

Zmenu chce dosiahnuť novelou zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou sa bude parlament zaoberať na najbližšej schôdzi.

Hlina upozorňuje, že napriek plánom a programom, ktorých cieľom je znížiť spotrebu alkoholu, neustále klesá vek, kedy sa ľudia začínajú zoznamovať s pitím.

"Podľa Správy pre Európsku komisiu Inštitútu pre štúdie alkoholu z roku 2006 skoro všetci 15- až 16-roční študenti už v živote pili alkohol, pričom priemerný vek začiatku pitia bol 12 rokov a prvýkrát sa opili ako 14-roční. Väčšina krajín vykazuje nárast v nadmernom pití u chlapcov a skoro všetky krajiny to vykazujú u dievčat," argumentuje Hlina.

Poslanec je presvedčený, že svoje závažné miesto tu zohráva práve reklama, ktorá má podľa viacerých prieskumov najväčší vplyv na deti a mladých ľudí.

"Podľa niektorých prieskumov školáci, ktorí sú vystavení reklamám na alkoholické nápoje, pijú o 50 percent častejšie ako ich vrstovníci, ktorí sa s takouto reklamou nestretávajú. Pre deti a mládež je pritom alkohol osobitne nebezpečný, pretože postihuje ich ešte sa vyvíjajúci organizmus," tvrdí Hlina v dôvodovej správe k novele zákona.