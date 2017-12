V Hejciach si pripomenuli obete leteckej tragédie

Pri leteckom nešťastí v roku 2006 prišlo o život 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany.

19. jan 2013 o 17:28 SITA

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč a maďarský minister obrany Csaba Hende si v maďarskej obci Hejce pripomenuli pamiatku obetí leteckého nešťastia vojenského špeciálu AN-24, ktoré sa stalo 19. januára 2006. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Balleková.

Pri leteckom nešťastí prišlo o život 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu.

"Myslím si, že je dôležité pripomínať si tento smutný deň, aj preto, že si často neuvedomujeme, aká nebezpečná je profesia vojaka. Nie je možné zrátať, koľko životov sa podarilo slovenským odmínovačom, ženistom, vojakom strážnych čiat a iným špecialistom zachrániť. Aj v tom je ten krutý paradox. Pomáhali iným, no ich blízki sa ich už nedočkali," povedal Glváč.

Šéf rezortu obrany počas spomienkového stretnutia vyjadril hlbokú úctu všetkým pozostalým.

"Zabudnúť na to, čo sa tu stalo sa nedá. No takisto nemôžeme zabúdať na to, že na našich vojakov máme byť prečo hrdí. Celé Slovensko, aj vy - ich najbližší," zdôraznil.

Minister zároveň poďakoval aj všetkým obyvateľom regiónu, príslušníkom maďarskej armády i záchranárskych tímov, ktorí na mieste nešťastia pomáhali.

Ako informovala Balleková, podľa maďarského ministra obrany Csabu Hendeho vyjadruje spomienka v obci Hejce naše spojenectvo a priateľstvo a zároveň vyjadruje to, ako sa obyvatelia tejto obce zachovali v čase tragédie, keď bolo potrebné všetkým pomôcť.

Leteckú tragédiu v obci Hejce pripomína pamätník, ktorý odhalili v roku 2007.

Jeho ústredným motívom je bronzová socha padajúcej postavy obkolesená štyrmi bronzovými šesť metrov vysokými stromami, ktoré sa pri páde lietadla zlomili.

Pamätník stojí na podstavci z tatranskej žuly. Obete nešťastia pripomína na mieste aj rad pamätníkov.

Ako informovala Balleková, podľa informácii z maďarskej strany sa k pamätnému miestu príde ročne pokloniť 15-tisíc ľudí.

Vojenské lietadlo AN-24 so 43 príslušníkmi slovenského kontingentu KFOR, ktoré odštartovalo z letiska v kosovskej Prištine, 19. januára 2006 havarovalo na severovýchode Maďarska pri obci Hejce po náraze do kopca Borsó, len päť kilometrov od slovenských hraníc. Pri leteckom nešťastí zomrelo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany.

Väčšina vojakov, ktorá pri tragédii zahynula, bola z trebišovského mechanizovaného práporu. Pád lietadla prežil iba jeden vojak, nadporučík Martin Farkaš.