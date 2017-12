Rezort obrany zmenil dodávateľa, za plyn zaplatí menej

Podľa novej dohody s RWE Gas by malo ministerstvo za štyri roky zaplatiť za plyn vyše 26 miliónov eur.

20. jan 2013 o 9:23 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany ušetrí na dodávkach plynu pre rezort obrany.

V priebehu štyroch rokov až do konca roku 2016 plánuje zaplatiť o vyše 5,5 milióna eur menej, ako by muselo platiť na základe podmienok predchádzajúcej zmluvy so Slovenským plynárenským priemyslom.

TASR o tom informovala hovorkyňa silového rezortu Martina Balleková.

MO bude v nasledujúcich rokoch platiť za dodávku plynu spoločnosti RWE Gas Slovensko. Nová dohoda predpokladá, že to bude takmer 26,5 milióna eur.

"Rámcová dohoda je výsledok nadlimitnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na obdobie štyroch rokov 2013-2016 v predpokladanej celkovej sume 31 984 255 eur (s DPH). Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe cien z platnej zmluvy s SPP do konca roku 2012," vysvetlila cenový rozdiel Balleková.

Verejná súťaž bola ukončená elektronickou aukciou, ktorej sa zúčastnili viacerí uchádzači.

V rámci nej niekoľkokrát znižovali svoju ponukovú cenu, pričom práve kritérium ceny bolo rozhodujúcim pri výbere víťazného dodávateľa.

Ministerstvo pristúpilo k súťaži po tom, ako jeho súčasné vedenie obvinilo svojich predchodcov z porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

Toho sa mal rezort dopustiť v čase, keď mu šéfovala Iveta Radičová.

Na rok 2012 totiž ministerstvo uzatvorilo zmluvu na dodávku plynu so spoločnosťou SPP na takmer osem miliónov eur, a to bez verejnej súťaže.