Kaliňák chce dať ženám možnosť nepoužívať -ová, Maďarič je proti

Ministerstvo kultúry tvrdí, že údaje v matrike musia rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka.

20. jan 2013 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra a rezort kultúry majú na používanie koncovky ženského priezviska -ová rozličné názory.

Kaliňákov rezort v novele zákona o matrikách navrhuje, aby sa ženské priezvisko všetkých žien mohlo priamo zapisovať do matriky bez tejto koncovky. Podmienkou má byť len odôvodnená písomná žiadosť.

"Tá sa bude vyžadovať vždy, aby nevznikol rozpor so zákonom o štátnom jazyku a pravidlami slovenského pravopisu," ozrejmila pre agentúru SITA Alena Koišová z komunikačného odboru ministerstva.

Ministerstvo kultúry však s týmto zámerom nesúhlasí. Maďaričov rezort argumentuje, že matrika sa vedie v štátnom jazyku.

"Údaje zapisované do matriky musia rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, čo v prípade zápisu ženského priezviska znamená uvedenie tohto priezviska v ženskej podobe, t. j. s koncovkou slovenského prechyľovania," napísalo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podľa rezortu kultúry je používanie prechýlených ženských podôb mena výsostná vec slovenského gramatického systému, do ktorého nemožno nijakým zákonom zasahovať a narúšať tak jazykové zákonitosti platné v slovenskom jazyku.

"Navrhovaná možnosť zapisovania ženských priezvisk v mužskom tvare do matriky by bolo v rozpore s § 2 ods. 3 zákona o štátnom jazyku, ktorý takýto zásah do jazykového systému nedovoľuje," píše sa v pripomienke ministerstva kultúry.