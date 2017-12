Tipos má podozrivý reklamný tender, chce rozhadzovať milióny

Štátna firma ide kúpiť reklamné a marketingové služby. Vyzerajú predražene a tender len pre vybraných.

20. jan 2013 o 18:01 Miroslav Kern

Do súťaže za 4,76 milióna eur sa môže bez vstupu do konzorcia zapojiť len pár reklamných agentúr.

BRATISLAVA. Štátna spoločnosť Tipos, ktorá patrí pod ministerstvo financií a žije z peňazí stávkujúcich, rozbehla podozrivý tender.

Tesne pred Vianocami zverejnila, že ide cez verejnú súťaž nakupovať na obdobie dvoch rokov „reklamné a marketingové služby“ za 4,76 milióna eur bez DPH.

Zo súťažných podkladov, ktoré má SME k dispozícii, vyplýva, že za túto obrovskú sumu nechce nakupovať reklamný čas ani inzertný priestor a v niektorých prípadoch ani produkciu časti objednávaných reklamných a marketingových aktivít.

Má ísť o sumu na stratégie a plány kampaní, prieskumy, poradenstvo, analýzy, návrhy a spracovania reklamných diel či prípravu podujatí, vydávanie firemného periodika a napríklad aj prípravu top manažmentu na tlačové konferencie.

Obrat desať miliónov

Tender Čo chcú vysúťažiť reklamné a marketingové služby v predpokladanej výške 4,76 milióna eur,

zákazka je na dva roky,

v sume nie je započítaný reklamný čas a ceny za inzerciu a v niektorých prípadoch ani produkcia,

zadanie tendra je nastavené tak, že núti účastníkov, aby uzatvárali konzorciá,

od uchádzačov požaduje neobvyklú zábezpeku 200­-tisíc eur, pre ktorú účasť zvažujú aj najväčšie reklamné agentúry.

Zvláštne sú aj podmienky, za ktorých sa dá o lukratívnu zákazku uchádzať.

Záujemca musel mať v každom z rokov 2009 až 2011 obrat nad desať miliónov eur, čo malo podľa rebríčka Trend Top v reklame a marketingu len zopár agentúr.

Podmienky súťaže však pripúšťajú aj konzorcium uchádzačov.

Neobvyklý je aj zoznam pracovníkov, ktorých musí mať uchádzač k dispozícii. Ide o mix profesií z reklamy, marketingu či IT biznisu.

Najzvláštnejšou podmienkou je neobvykle vysoká finančná zábezpeka, ktorú by mali záujemcovia posielať na účet Tiposu, a to 200-­tisíc eur. Suma by mohla byť na štátnom účte niekoľko mesiacov.

Cena je za koncept

Hoci víťaza majú vyberať elektronickou aukciou podľa najnižšej ceny, kritériá výberu sú tiež podozrivé.

Posudzovať sa napríklad má výška odmeny za „kreatívny koncept veľkej reklamnej kampane“, nie za jej realizáciu.

Teoreticky je potom možné ponúknuť Tiposu kreatívny koncept za jeden cent a potom vyrobiť kampaň za milióny eur a vyhrať takto súťaž.

„Tipos sa chce asi stať najlukratívnejším klientom na trhu. Taký ročný honorár za reklamný a kreatívny servis neplatia svojim reklamným agentúram ani telekomunikační zadávatelia,“ čudoval sa bývalý spolumajiteľ jednej z najväčších slovenských agentúr a poslanec SaS Juraj Miškov.

Pýta sa, či v tomto tendri ide o hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

Tipos je bohatý

„Suma 4,76 milióna eur je naozaj nevídaná, o to viac, že ide o služby agentúry bez nákupu médií. Kedže jediný akcionár je Slovenská republika, dá sa usudzovať, že sme veľmi bohatá krajina,“ povedala šéfka reklamnej agentúry Creative Department Simona Bubánová.

Absurdné sú podľa nej aj podmienky na možnosť uchádzať sa o zákazku, napríklad zábezpeka 200-­tisíc.

„Musíte byť členom nejakej siete, čo vylučuje všetky čisto slovenske subjekty.“ Signálom „férového“ tendra je podľa Bubánovej aj jeho zverejnenie tesne pred Vianocami.

„Spoločnosť Tipos ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytuje informácie o verejnej zákazke až do skončenia výberového konania. Zároveň dovtedy považujeme za nevhodné ovplyvňovať verejnú súťaž akýmikoľvek vyjadreniami,“ odpísal Tipos.