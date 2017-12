Paška: Smer neposilní prezidentské právomoci

Ak by sa mali posilniť kompetencie prezidenta, musel by sa upraviť celý ústavný systém, čo v súčasnosti nejde, vraví predseda parlamentu.

21. jan 2013 o 12:51 SITA

Paška v auguste naznačil, že prezident by mohol mať viac kompetencií, ako mu dáva ústava. "Trochu som sa ako filozof a politológ preriekol," priznáva teraz.

BRATISLAVA. Vládny Smer podľa predsedu parlamentu Pavla Pašku neposilní právomoci prezidenta.

"Reálne sa nad ničím neuvažuje. A ani by to nešlo, pretože my máme otvorené niektoré ústavné veci, ako bola poslanecká trestnoprávna imunita, teraz sudcovská imunita a výkon vo verejnom záujme. Ale nemáme ústavnú väčšinu," uviedol Paška.

"Každá zmena, ktorá si vyžaduje vstup do ústavy, je problematická, aby sme nerobili z ústavy trhací kalendár. Na tom sa všetci zhodneme. Potom je aj politicky problematická, musíte tú zhodu získať. Zatiaľ sa mi darí napĺňať ambíciu, že ma nezaujíma jednoduchá deväťdesiatka, ale aby sme všetky ústavné zmeny alebo zmeny v rokovacom poriadku robili len vtedy a v tom, keď sa na nich zhodneme všetci," povedal.

Chcú odbremeniť Ústavný súd

Ako ďalší príklad možnej ústavnej zmeny, ktorá prichádza do úvahy, označil nové definovanie kompetencií ústavného súdu, ktorý je zavalený tisíckami sťažností a potom nemá čas venovať sa vážnym ústavným otázkam.

"Chceme diskutovať o tom, či nezbavíme ústavný súd tej mravčej agendy, aby sa mohol plne koncentrovať na otázky kompatibility zákonov s ústavou," vysvetlil Paška.

Smer preto do druhého čítania posunul novelu zákona o organizácii Ústavného súdu, ktorú vypracovali poslanci za KDH.

Kresťanskí demokrati presadzujú, aby ústavný súd, ak prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou a účastník konania navrhne pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov, o tomto rozhodol do 90 dní odo dňa začatia konania.

Paška v tejto súvislosti navrhol, aby sa po širokej politickej dohode upravili kompetencie ústavného súdu.

Bolo to hypotetické načrtnutie, tvrdí Paška

V súvislosti s možným rozšírením prezidentských kompetencií sa Paška vyjadril koncom augusta, hovoril o tom vtedy podľa vlastných slov v kontexte českých prezidentských volieb, kde sa prijímala priama voľba a hľadal sa priestor, kam zasadiť postavenie a právomoci prezidenta.

Paška vtedy naznačil, že prezident by mohol mať viac kompetencií, ako mu dáva ústava.

"Kompetencie prezidenta nie celkom zodpovedajú sile jeho mandátu, ktorý vzniká priamou voľbou všetkých oprávnených voličov," konštatoval 30. augusta minulého roka.

Akýkoľvek mandát, ktorý vzniká priamou voľbou, má podľa predsedu národnej rady obrovskú silu.

„Preto aj rozsah kompetencií, ktoré z neho vyplývajú, by mal byť určitou rovnováhou,“ dodal koncom leta.

Dnes zdôrazňuje, že išlo o potenciálne a hypotetické načrtnutie, ako sa vyrovnať so silou priameho mandátu od miliónov voličov.

"Ale nejde to bez toho, aby ste nepovedali aj bé, a to by sa musel prekonfigurovať celý ústavný systém parlamentnej zastupiteľskej demokracie. Nemal som nič na mysli, ani posilňovanie kompetencií potenciálneho budúceho prezidenta, ani žiadny individuálny záujem. Trochu som sa ako filozof a politológ preriekol a odvtedy za to pykám," uzavrel Paška.