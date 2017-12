Irán zatkol Slováka. Bol vraj špiónom CIA

Rodičia: Robil normálnu prácu

Rodičia Mateja Valucha počuli naposledy o svojom synovi pred vyše mesiacom. Netušia, čo robil v Iráne.

BRATISLAVA, DUBNICA NAD VÁHOM. „Mami, nejako sa mi to skomplikovalo, na Vianoce nestihnem prísť domov,“ zavolal Matej Valuch domov do Dubnice nad Váhom 10. decembra. Odvtedy sa už neozval.

Až v pondelok sa jeho rodičia od SME dozvedeli, že Iránci o ňom nakrútili dokument, že je špiónom a je niekde v iránskom väzení.

„Neverím, že by bol agent, nemal na to ani vlohy. To musí byť nejaká iránska finta,“ povedal jeho otec Ivan, ktorého správa zastihla v bratislavskej nemocnici, kde sa lieči na srdce.

Synovi, ktorý sa im prvýkrát ozval z Iránu v septembri, sa na mobil dovolať nevedeli. „Vždy nám volával zo všelijakých čudných čísel,“ rozpráva Ivan Valuch.

Správam z Iránu nechcela uveriť ani Matejova mama Ľubica. Jeho vystúpeniu v iránskom videu sa čudovala.

„Matej sa venoval normálnej práci, mal živnosť na sprostredkovanie práce, nerozumiem, do čoho sa to dostal.“

Mirek Tóda