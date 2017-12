Borecovi členstvo v ŠtB neprekáža

Kandidáti do ÚPN: Súdy sú o morálke

Parlament v utorok vypočuje dvoch kandidátov na šéfa Ústavu pamäti národa – Juraja Kalinu a Františka Mikloška. Zhodujú sa, že nominácie sú vec politikov.

BRATISLAVA. „Základným predpokladom pre prácu v súdnictve je pre mňa morálna čistota,“ hovorí kandidát Smeru na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Juraj Kalina na nomináciu sudcu Zdenka Čanigu do disciplinárneho senátu.

Úlohou ÚPN je podľa neho poskytnúť oprávneným žiadateľom všetky relevantné dokumenty.

„Ústav nemá právomoc rozhodovať o tom, či takáto osoba môže, alebo nemôže zastávať istú funkciu.“

Opozičný kandidát František Mikloško hovorí, že ide o plnú morálnu aj politickú zodpovednosť ministra spravodlivosti Tomáša Boreca.

„Na Slovensku sa zákon o lustráciách neuplatňoval, a preto sa k tomu môžem ťažko vyjadriť,“ dodal Mikloško.

V utorok bude oboch kandidátov vypočúvať parlamentný výbor pre ľudské práva. Tajná voľba by mala prebehnúť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 29. januára.

Kalina prišiel do ÚPN s Jánom Langošom. Neskôr odišiel pracovať do Prahy do Ústavu pre štúdium totalitných režimov, kde riadil oddelenie dokumentácie.

Mikloško už raz za šéfa ÚPN kandidoval, ale nezískal dostatočný počet hlasov.

V roku 2007 bol protikandidátom terajšieho šéfa ÚPN Ivana Petranského, ktorý ako nominant SNS získal za prvej vlády Roberta Fica viac hlasov. Petranskému sa teraz končí funkčné obdobie.

Monika Tódová