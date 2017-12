Lipšic v prieskume zrazu preskočil všetky opozičné strany

Prieskum MVK pasuje Novú väčšinu za lídra opozície. Iné agentúry zatiaľ trend nepotvrdili.

22. jan 2013 o 10:03 Miroslav Kern a tasr

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Najsilnejšou opozičnou stranou je Nova Daniela Lipšica. Prieskum s prekvapivým výsledkom v utorok zverejnila agentúra MVK.

Iné renomované agentúry namerali Lipšicovej strane v posledných prieskumoch len okolo štyroch percent a líderstvo v opozícii u nich patrilo OĽaNO a za ním KDH.

SDKÚ a SaS sú na hrane

Na čele prieskumu politických preferencií bol Smer, ktorý by volilo 41,1 percenta opýtaných. V prepočte by tak sociálni demokrati obsadili presne polovicu stoličiek v 150-miestnom pléne Národnej rady.

Nasledovala by Lipšicova Nova (8,6 percenta voličov), ktorá by rovnako ako opozičné hnutie OĽaNO (8,6 percenta voličov) dostala do parlamentu po 16 poslancov.

Do Národnej rady by sa dostali aj KDH, ktorému by svoj hlas dalo 6,5 percenta respondentov (12 mandátov), a Most-Híd s 6,2-percentnými preferenciami (11 mandátov).

Tesne nad hranicou zvoliteľnosti sa podľa prieskumu MVK v januári pohybovali SaS (5,6 percenta voličov) a SDKÚ (5,5 percenta), ktoré by pri takomto rozdelení síl zastupovalo v parlamente po 10 zákonodarcov.

Do NR SR by sa rovnako ako v posledných riadnych voľbách nedostali SMK (4,6 percenta voličov) a SNS (4,4 percenta).

Takmer 10 percent opýtaných uviedlo, že by sa na voľbách určite nezúčastnili a ďalších 20,3 percenta nevedelo, či by sa zúčastnili, respektíve koho by v nich podporili.

Haulík: Volič hľadá náhradu

„Problém je v tom, že zabehané strany nie sú dnes pre voliča atraktívne a volič hľadá náhradu. A toto je prvé, čo sa momentálne ponúka,“ hovorí o popularite Novy šéf MVK Pavel Haulík. Iné vysvetlenie okrem „neviditeľnosti“ KDH, SDKÚ, SaS, či Mosta­Hídu sociológ nemá.

„Z pohľadu udržateľnosti alebo stability (preferencií Novy) je to veľmi problematické. Projekt je neuzavretý, nedokončený, nejasný a až čas ukáže, či v ňom ľudia nájdu to, čo očakávajú,“ myslí si.

Šéf konkurenčnej agentúry Polis Ján Baránek nevie, čo by mohlo byť za skokom Novej väčšiny v prieskume MVK a počká si na svoju sondáž.

Zvyšné dve agentúry, ktoré robia dlhodobo politické prieskumy, Focus a Polis, zverejnia prieskumy v najbližších týždňoch.

Podla decembrového prieskumu agentúry Focus by Lipšicova NOVA získala len 3,7 percenta. Podľa novembrového prieskumu agentúry Polis by NOVA získala, 3,2 percenta.