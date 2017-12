Harabin nemá zástupcu dva a pol roka, neprekáža mu to

Jediný kandidát Igor Burger si v utorok po roku a pol kandidatúry uvedomil, že je starý, a vzdal sa.

22. jan 2013 o 11:06 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Vyše desať pokusov a ani jeden úspešný. Najvyšší súd je bez podpredsedu aj po utorku.

Krátko predtým, ako mala Súdna rada hlasovať, sa vzdal jediný kandidát, sudca Igor Burger. Uvedomil si, že už je na funkciu starý.

Podpredsedu volí rada na päť rokov. „Predsa len som v dôchodkovom veku, už by som ani to obdobie nedokončil,“ zdôvodnil Burger, prečo po vyše roku a pol kandidatúru stiahol.

„Vychádzal som z toho, že treba dať priestor ľuďom, ktorí majú výrazne pod šesťdesiat,“ povedal Burger.

Vždy nové dôvody

Prečo sa takto nerozhodol skôr, Burger nevysvetlil. „Prijímate rozhodnutia vždy

v určitom čase, po vyhodnotení určitých situácií, ktoré sú aktuálne v tom momente ako to rozhodnutie.“

Súdna rada pritom voľbu často odkladala. Raz preto, že Burger mal zapichnutý hrdzavý klinec v nohe, potom vypadol elektrický prúd a pred rokom v apríli žiadal sám o odklad hlasovania. Chcel čakať na nové zloženie rady, pretože ju čakali voľby.

„Všetko to boli obštrukcie a neustále výhovorky. Ak by predseda Súdnej rady chcel, aby voľba bola, už dávno by prebehla,“ povedala bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ). Najvyšší súd podľa nej nemá podpredsedu už pridlho. Trvá to už dva a pol roka.

Pýta sa už aj Borec

Šéf Súdnej rady a predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin hovorí, že súd funguje dobre i bez podpredsedu. Keď chýba, čiastočne ho zastúpia štyria predsedovia kolégií.

Neobsadený post sa nepozdáva už ani ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi (za Smer).

„Nie je dobré, aby sa predlžoval stav, keď tento post nie je obsadený,“ odkázal cez hovorkyňu Janu Zlatohlávkovú. Zdôraznil však, že voľba podpredsedu je výlučnou kompetenciou rady. Verí, že tento problém vyrieši.

Nové voľby musí vyhlásiť Harabin. Hovoril, že už v utorok mu začali na to pripravovať materiály. Zo zákona môže voľby vyhlásiť najneskôr 45 dní pred ich konaním. Najskôr by sa tak mohli konať zhruba v polovici marca.