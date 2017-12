Štát chce ženám sťažiť domáce pôrody, varujú mimovládky

Ministerstvo vnútra odmieta, že by nové opatrenia obmedzovali práva žien, ktoré preferujú pôrod v domácom prostredí.

22. jan 2013 o 15:28 TASR

BRATISLAVA. Zmeny v zákone o matrikách z dielne ministerstva vnútra skomplikujú ženám domáci pôrod. Vo svojom stanovisku to tvrdí 14 mimovládnych organizácií, ktoré spolu s 1811 ľuďmi rezortu predložili hromadnú pripomienku k novele.

Rezort novelou sprísňuje zápis narodenia dieťaťa do matriky po pôrode. Zavádza totiž povinnosť, aby rodičia na matrike predložili správu lekára, ktorý potvrdí u ženy pôrod.

Ak rodičia odmietnu prehliadku po pôrode, zápis do matriky sa podľa návrhu zákona môže vykonať až na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o určení materstva.

"Je to spôsob, akým sa dá predísť napríklad situáciám, kedy žena tehotenstvo predstiera, pričom ide o cudzie dieťa, ktoré môže byť unesené alebo obeťou obchodovania s deťmi, a fingovaným pôrodom doma si ho snaží ´zlegalizovať´," zdôvodnila Alena Koišová z ministerstva vnútra.

Ženy chcú právo slobodne sa rozhodnúť

Mimovládne organizácie sa, naopak, domnievajú, že štát tak obmedzuje právo žien slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele aj o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

"Európsky súd pre ľudské práva už potvrdil, že ženy majú právo zvoliť si domáci pôrod a štát má povinnosť im túto voľbu prakticky zabezpečiť. Domáce pôrody na Slovensku však nie sú nijako regulované, resp. štát ich vysúva do sféry ilegality," povedala právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) Janka Debrecéniová.

Autori hromadnej pripomienky preto vyzvali vládu, aby právne upravila domáce pôrody.

Vo vyspelých štátoch to funguje

Podľa aktivistov sú pravidlá pre pôrody mimo nemocnice upravené aj vo vyspelých štátoch.

"Švédsko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko v krajinách s vyspelým zdravotníctvom už stanovili náročné a presné štandardy pre pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia. Domáce pôrody tak pre mnohé ženy, ktoré žijú v zahraničí, predstavujú reálnu a legitímnu voľbu. Keď to ide v iných krajinách, niet dôvodu, prečo by sme to nemali zvládnuť aj na Slovensku," vysvetlila Zuzana Krišková z občianskeho združenia Ženské kruhy.

Novela pritom podľa aktivistov diskriminuje nielen ženy, ale aj deti a ich otcov. Ak sa totiž žena rozhodne, že neabsolvuje prehliadku u lekára, otec dieťaťa by nemal možnosť dieťa zapísať do matriky.

"Pochopiteľne, ministerstvo vnútra si v rámci vyhodnocovania pripomienok vypočuje argumenty všetkých oponentov novely, naším cieľom je pri sporných bodoch dospieť k obojstrannej spokojnosti," dodala Koišová.