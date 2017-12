Kandidát Smeru na šéfa ÚPN Kalina: Tisa oslavovať nebudem

JURAJ KALINA sa považuje za Langošovho žiaka a Františka Mikloška si váži.

22. jan 2013 o 21:29 Monika Tódová

Smer navrhol na šéfa Ústavu pamäti národa kandidáta bez škandálu. Mnohí ho spájajú s novinárkou Angešou Kalinovou, ktorá po roku 1968 nemohla publikovať, jeho otec bol však technik a mama ekonómka. JURAJ KALINA pracuje v českom Ústave pre štúdium totalitných režimov.

Do ÚPN ste prišli s Jánom Langošom. Ako ste sa zoznámili?

„Ešte na ministerstve spravodlivosti, kde som bol na civilke. Langoš vtedy tvoril zákon o pamäti národa a veľa sme o tom debatovali. Neskôr mi dal ponuku v ústave pracovať.“

Ako si na Langoša spomínate?

„Bol to človek, z ktorého vyžarovala energia na poludnie aj o polnoci. Presne vedel, ako dotiahnuť veci do konca.“

Čo to znamenalo pre vás aj pre ústav, keď zomrel?

„Bol to obrovský šok. Trvalo mi dosť dlho pochopiť, že už tu nie je a bude to už iné. Proces v ústave však už bol taký rozbehnutý, že pokračoval ďalej.“

Čo sa stalo, keď prišiel Ivan Petranský?

„Agenda sprístupňovania pokračovala ďalej, niektorí ľudia zvolili demonštratívnu formu odchodu.“

Vy ste odišli dva roky po jeho nástupe. Prečo?

„Niekoľkokrát som dostal ponuku z pražského ústavu. Predtým som z osobných dôvodov odísť nemohol a potom už áno.“

Po nástupe Petranského sa začal ústav s obdivom venovať obdobiu slovenského štátu, aj Petranský povedal, že si jeho prezidenta Jozefa Tisa, za ktorého deportovali zo Slovenska tisícky židov, za niečo váži. Aký je váš názor?

„Ak tú dobu obdivovali, je to v rozpore so zákonom. Ten jasne hovorí, že minulosť treba hodnotiť nestranne. Som menej náchylný prijímať kompromisy. Hovorí sa, že Tiso prijal kompromis v záujme niečoho, ale neviem, či by som v jeho situácii konal rovnako.“

Je niečo, začo si Tisa vážite?

„Práve naopak. Vyčítal by som mu, že keď prijímal kompromisy, nijako na to zo svojej pozície neupozorňoval.“

Petranský sa zúčastnil aj na spomienke na vznik slovenského štátu. Išli by ste na niečo podobné?

„Určite nie.“

Takisto zamestnal v ústave historika Bobáka, ktorý bol predtým vedeckým pracovníkom Ústavu marxizmu a leninizmu. Je to v poriadku?

„Mám problém s kýmkoľvek, kto prezentoval iné názory pred rokom 1989 a iné po a neurobil pritom žiadnu sebareflexiu. Ale nepoznám detailne jeho prácu.“

Ako ste sa stali kandidátom Smeru?

„Bol som oslovený a prijal som ponuku. Nie je podstatné kým.“

Navrhol vás Dušan Čaplovič, s ktorého synom sa poznáte?

„To je moja osobná vec.“

Ste sympatizantom Smeru?

„Mám hodnotový rebríček, ktorý nie som ochotný podliezť. Ak sa mi niečo nepáči, som schopný kritizovať ktorúkoľvek politickú stranu. Ak niektorá spraví niečo pre službu verejnosti, som ochotný sa s tým stotožniť.“

Čo je vo vašom hodnotovom rebríčku?

„Na prvom mieste je transparentnosť, boj proti korupcii.“

Hovorili ste o svojej kandidatúre s poslancom Andrejom Kolesíkom?

„Nie, nepoznám sa s ním.“

Čo ste si pomysleli, keď Kolesík navrhol za členov správnej rady ÚPN pánov Lebedu a Hrubého?

„Nevedel som, kto sú.“

Jeden z nich tvrdil, že Štefánika mohli zabiť na pokyn Masaryka.

„To už je pomerne vyvrátený stereotyp.“

Neprekáža vám, ako sa Smer k hodnote transparentnosti postavil v kauze hlasu podobnému Robertovi Ficovi alebo zmlúv o financovaní strany?

„Dostal som dôveru v súvislosti s ÚPN a ak ma zvolia, budem sa snažiť, aby bolo všetko v súlade so zákonom. Ide mi o ústav a tomu podriadim všetko.“

Čo si myslíte o inštalácii sochy Svätopluka pred Bratislavským hradom?

„Je nielen problémom Slovenska, ale aj iných krajín, že podobné symboly zneužívajú extrémisti ako pútnické miesta. Sám sa extrémizmu bojím a ide z neho strach. So Svätoplukom problém nemám a jeho samotného nevnímam ako kontroverznú postavu.“

Boli ste na Facebooku v skupine Pán Sulík, naozaj pošlite sochu Svätopluka z Hradu preč.

„Ešte v nej stále som. Pre zneužívanie extrémistami.“

Vaším protikandidátom je František Mikloško. Čo si o ňom myslíte?

„Hlboko si vážim jeho činnosť pred rokom 1989 aj po ňom. Ťažko sa mi číta, že je mojím súperom. Tu nejde o súperenie, tu ide o ÚPN.“

Cítite sa ako žiak Jána Langoša?

„Veľa som sa od neho naučil a, áno, asi som jeho žiakom. Teraz možno nastane môj čas, aby som to všetko aplikoval.“

Jeho názory sa s názormi Smeru dosť rozchádzali. Budete zvolený?

„Verím, že poslancom ide o ÚPN, a preto som dostal šancu.“