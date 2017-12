Fajčiari zmiznú z nákupných centier i cukrární

Vláda odobrila novelu zákona, ktorou chce ministerka zdravotníctva chrániť nefajčiarov.

Zvyšuje v nich pokuty za jeho nedodržiavanie.

BRATISLAVA. Prísnejšie pokuty a drsnejšie varovania na škatuľkách. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská presadila na vláde zmeny v zákona o ochrane nefajčiarov.

Od júla tak má zákaz fajčenia platiť aj v kaviarňach a reštauráciách nákupných centier.

Dym by mal zmiznúť aj zo zariadení, ktoré síce jedlo nevyrábajú, ale dovážajú ho. Zákaz fajčenia by sa tak po novom mal týkať aj cukrární. Netýka sa to čipsov, tyčiniek či orieškov.

Novelu ešte musí odobriť parlament a prezident.

Ministerka hovorí, že z jej strany nejde o prenasledovanie fajčiarov. "Chceme len pravidlá, aby pri fajčení zasahovali čo najmenej do práv nefajčiarov," povedala.

Obrázky nechceme

Novela Čo sa mení Menia sa varovné nápisy na škatuľkách cigariet

Zvyšujú sa sankcie za nedodržanie zákona: dnes sú od 300 do 3319 eur, po novom by mali byť od 500 do 15-tisíc eur.

Fajčiť sa po novom nebude môcť ani v zariadeniach, kde sa jedlo dováža.

Zákon má vytlačiť fajčiarov aj z cukrární či kaviarní v nákupných centrách.

Na škatuľkách cigariet by sa od júla mali objaviť nové drsnejšie varovania.

Medzi nimi napríklad "Fajčenie vám môže zabiť nenarodené dieťa" alebo "Skoncujte s tým hneď teraz – zostaňte nažive pre svojich blízkych".

Zmenu nápisov nám prikázal Brusel. V európskej smernici odporúča, aby sa nápisy kombinovali s obrázkami. Tie však ministerka nechce. Je to podľa nej dobrovoľné, a tak ostane pri nápisoch.

Na obrázky je podľa nej mnoho odborných názorov. Na to, aby boli účinné je však podľa nej nutné, aby sa často menili. Uvádza, že interval by mal byť zhruba dva týždne.

Vylúčila, že by za tým mal byť lobing tabakových firiem.

Brusel: Sú účinné

Brusel má na obrázky iný názor. „Skúsenosti z krajín, ktoré zaviedli obrázkové varovania potvrdzujú, že majú lepší preventívny účinok ako texty,“ hovorí Andrej Králik zo slovenského zastúpenia Európskej komisie.

Brusel pripravil aj štúdiu Barometer 2012, ktorá sa zaoberala najúčinnejšími varovaniami, ktoré fajčiarom pomôžu prestať alebo ich odradia ešte pred začatím.

Vo väčšine krajín Únie, vrátane Slovenska, respondenti uviedli, že fotografie či už s textom alebo bez neho by si viac zapamätali a pôsobili by na nich viac odpudzujúco.

Fakty Fajčenie V Európskej únii:

Tabak zabíja 700 000 ľudí ročne.

ročne. Až 70 percent fajčiarov začína s fajčením skôr, ako dovŕšia 18 rokov. Na Slovensku:

Tabak zabije 11-­tisíc ľudí ročne.

ročne. Liečba chorôb, ktoré sú spojené s fajčením vyjde na 165 až 232 miliónov eur ročne.

ročne. Odhaduje sa, že u nás nefajčí 62 percent ľudí. Zdroj: EK, TASR

„Slováci patria medzi tie národy Únie, na ktoré pôsobia obrazové varovania najefektívnejšie,“ hovorí Králik.

Pre ľudí v Únii sú podľa prieskumu najodstrašujúcejšie obrázky pokazeného chrupu a poškodených pľúc.

Z nápisov najviac ľudí odrádza „Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc“, „Fajčenie spôsobuje 9 z 10 ochorení rakoviny“ a „Fajčenie môže zabiť Vaše ešte nenarodené dieťa“.

Nápisy a obrázky nie sú podľa Králika všeliekom, a teda neodradia každého, majú však vplyv na mladé generáciu a ľudí, ktorý chcú so zlozvykom prestať.

Počet mladých ľudí, ktorí u nás začínajú fajčiť sa zvyšuje.

Obchody si nesťažujú

Niektoré nákupné centrá s prísnejšími pravidlami problém nemajú.

„V exteriéri pri vstupoch do centra sme už vybudovali kryté fajčiarske prístrešky,“ povedala Sylvia Ďuriníková z Shopping park Avion v Bratislave.

Oddelené priestory pre fajčiarov majú aj v nákupnom centre Central v Bratilave. Ďalšie fajčiarne preto neplánujú.

„Súčasné riešenie v podobe oddelených priestorov je dostatočným opatrením na ochranu nefajčiarov,“ hovorí Jana Závodská z manažmentu centra.

Analytik obchodu Ľubomír Drahovský predpokladá, že by tieto zariadenia mohli prísť až o pätinu zákazníkov. Neočakáva však zatváranie prevádzok. Cestu vidí v oddelených fajčiarniach. Tie však budú drahé.

Prísnejšie pokuty

Ministerka v novele zavádza aj výrazné zvýšenie pokút za porušenie zákona. Horná hranica sa až späťnásobí.

Dnes môže kaviareň či reštaurácia zaplatiť za nedodržanie zákona od 300 do 3319 eur.

Ak novela prejde, bude to od 500 do 15-tisíc eur.

Kým sa novela dostane k poslancom, má ministerka ešte určiť, čo je areál.

V novele sa totiž zakazuje fajčiť v areáloch škôl, zdravotníckych či sociálnych zariadeniach. Zákon však nehovorí o tom, čo areál je.