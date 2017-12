Štát vás potrebuje, povedal prezident dobrovoľníkom

Gašparovič prijal zástupcov členských organizácií a členov predsedníctva Slovenskej humanitnej rady.

23. jan 2013 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Za dvadsať rokov existencie Slovenskej republiky dobrovoľníci ukázali, že ich pomoc potrebujú nielen postihnutí a núdzni, ale aj štát.

Vyhlásil to prezident Ivan Gašparovič, ktorý dnes prijal zástupcov členských organizácií a členov predsedníctva Slovenskej humanitnej rady (SHR).

"Keď štát na niečo zabudne, nahrádzate to vy vašou dobrotou, vaším vnímaním prostredia, v ktorom ste a zodpovednosťou za svet, v ktorom žijeme," povedala dnes hlava štátu zástupcom organizácií, ktoré pomáhajú chorým či postihnutým.

Aj keď na Slovensku platia niektoré zákony, ktoré majú vyrovnávať rozdiely medzi ľuďmi, podľa Gašparoviča je vzácne, že tí, ktorí nezištne pomáhajú druhým, ich nepotrebujú.

"Robia to z vlastného presvedčenia, z citu, ľudskosti. To je to, čo nám v spoločnosti často chýba," doplnil. Prezident s manželkou poďakovali dobrovoľníkom za ich prácu.

"Viem, čo to je, sama sa venujem práci na pomoc druhým. Je to náročné, ťažké, ale krásne," adresovala prítomným prvá dáma Silvia Gašparovičová.

Prezidentovi zaspieval dve piesne nevidiaci spevák Marián Bango.

Slovenská humanitná rada združuje vyše 160 organizácií, ktoré sa venujú charite a rôznym sociálnym problémom.

"Hlavne v tomto období, kedy je kríza, pomáhame našim organizáciám pri právnych sociálnych zmenách zákonov, čiastočne aj materiálne, hlavne zdravotnými a sociálnymi pomôckami, ktoré dovážame zo Švédska," povedal prezident SHR Ivan Sýkora.

Podčiarkol, že v charitatívnych organizáciách často pôsobia aj postihnutí ľudia, ktorí sami potrebujú pomoc.