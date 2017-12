Borec je za zúženie imunity sudcov

Minister spravodlivosti by zúžil imunitu len v prípade, že by sa prijali zmeny, ktoré by bránili zneužitiu právomocí polície.

23. jan 2013 o 15:59 TASR

Tomáš Borec.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Písmo: A - | A + 7 0 BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) je za zúženie sudcovskej imunity, pripúšťa však možnosť zneužitia právomoci polície. Treba preto podľa neho prijať také zmeny, ktoré by pri oklieštení imunity bránili zneužitiu právomoci polície. "Reálne môže nastať zneužitie aj polície vo vzťahu k účastníkom konania, respektíve účastníkov konania vo vzťahu k zákonnému sudcovi. Teoreticky môže nastať aj takáto možnosť," uviedol dnes po rokovaní vlády minister. Zneužitiu by mohli brániť "určité brzdy", ktoré by sa mali v prípade zúženia imunity nastaviť. Návrhom na zúženie sudcovskej imunity sa zaoberá parlament. Borec zatiaľ návrh z dielne šéfa ústavnoprávneho výboru Róberta Madeja (Smer) nevidel, keď ho dostane, preštuduje si ho. Minister zároveň uviedol, že so sudcami bola dohoda na oklieštení imunity, treba doladiť detaily.