Strelec: Začul som výkrik a spoza terča sa zosunula postava

Ľudia z dediny: Má výbornú povahu aj mušku

Štefan Drozd na otázky neodpovedá. Dcéra odkazuje, že otec je v práci. Kde robí, nevie, vraj sa o tom doma nerozprávajú.



KOCHANOVCE. Ján Račko je kostolníkom rímskokatolíckeho kostola v Kochanovciach dvanásť rokov, dobre pozná všetkých veriacich. V obci so 740 obyvateľmi sa k cirkvi hlási približne tretina.

„Viem, že Štefan Drozd je veriaci. Chodievame k nim aj koledovať. Jeho otca vidím na omši dosť často, ale on sa tu neobjavuje.“

Po tom, čo sa začali šíriť pochybnosti o možnej účasti prezidenta Ivana Gašparoviča na tragédii v Lešti, sa objavila aj teória, že Drozd bol v čase streľby doma v kostole.

Nedeľné omše bývajú v Kochanovciach ráno o ôsmej alebo o pol desiatej. Aj v osudnú nedeľu 2. augusta 2009 bola podľa záznamu v knihe obradov ranná bohoslužba.

Račko nevie, či Drozd bol v kritickom čase na obrade. „Počas omše sedím pri vchode, aby som mohol zájsť do sakristie, keď treba. Chlapi sú väčšinou na chóre, zdola ho celý nevidno.“

Omšu slúžil kaplán Marcel Záleha. Z Kochanoviec ho pred viac rokmi preložili. Podľa Račka tam pôsobil len krátko, možno ani nie rok. Okrem toho mal na starosti aj filiálku humenskej farnosti v Brestove.

„V nedeľu má náš kaplán dve aj tri omše. Ťažko môže poznať všetkých veriacich.“ So Zálehom sa nepodarilo spojiť.

Cez zadnú bránu

Aj starosta obce Miroslav Porochnavý sleduje dohady o nešťastnej poľovačke. Sám nevie, kde bol Drozd v čase streľby.

Do Kochanoviec sa bývalý riaditeľ Vojenských lesov presťahoval z Ruskej Poruby asi pred desiatimi rokmi. Kúpil starší dom neďaleko kostola a opravil si ho.

„Nezapája sa do života obce. Ráno vyjde autom cez zadnú bránu, večer sa vracia,“ hovorí starosta. S Drozdom sa bližšie zoznámil až po tragédii.

„Hovoril, že je to preňho ťažké, že už s tou výčitkou bude musieť žiť do konca života. Bol tu aj včera. Spomínal, že ho naháňali novinári. Bol zúfalý. Hovoril, že má toho dosť, že si myslel, že už bude mať pokoj.“

Krčma neverí

Chlapi v krčme neveria, že by Drozd urobil chybu. „Je to slušný, výborný chlap. Kedysi bol futbalovým brankárom nášho mužstva, krčmu zvnútra ešte nevidel,“ hovorí muž s krígľom piva v ruke.

„Tiež som bol poľovník. Viem, že nešťastie nechodí po horách. Ale takú chybu, že by zastrelil kamaráta, by nikdy neurobil. Je to zodpovedný chlap, “ hovorí prísediaci.

Drozd telefón nezdvíha. Doma sme zastihli jeho dcéru. Cez okno odkázala, že otec je v práci a nebude sa vyjadrovať. Kde pracuje, to nevie. „My sa o tom doma nebavíme.“ Podľa obchodného registra je od decembra 2011 konateľom firmy Poľnolesy Dubina.

Mikuláš Jesenský