Fico: Slová Schwarzenberga o Benešových dekrétoch nás zaskočili

Vláda vníma vyjadrenia českého prezidentského kandidáta ako destabilizujúci prvok.

24. jan 2013 o 11:20 TASR

PRAHA. Slovenský premiér Robert Fico sa v stredu v rozhovore pre český denník Právo ohradil voči vyjadreniam ministra zahraničných vecí a prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga k Benešovým dekrétom, ktoré zazneli v predvolebnej debate.

Na otázku, aký je jeho názor na polemiku okolo Benešových dekrétov zdôraznil, že dekréty sú súčasťou právneho poriadku Slovenska aj Česka, podľa slovenskej vlády sú nezmeniteľné a nezrušiteľné a akékoľvek pokusy ich zrušiť alebo korigovať vyvolávajú vážne spochybnenie výsledkov druhej svetovej vojny.

"A preto nás vyjadrenia úradujúceho českého ministra zahraničia mimoriadne zaskočili," citoval ho server Novinky.cz.

"My to vnímame ako destabilizujúci prvok. A keďže ide o tému, ktorá vážne zasahuje do národnoštátnych záujmov Slovenska, považujem toto svoje vyjadrenie k jednému z kandidátov na prezidenta za adekvátne."

V rozhovore povedal, že voľby v Česku sleduje pochopiteľne veľmi pozorne a vyjadril presvedčenie, že nový český prezident bude váhou svojej osobnosti a svojou autoritou spoločnosť spájať.

Schwarzenberg sa v debate so Zemanom zo 17. januára vyjadril, že Benešove dekréty podľa neho dávno stratili účinnosť a za podobné kroky, aké urobil Beneš, "sa dnes bývalí politici či generáli dostávajú pred medzinárodný trestný súd."