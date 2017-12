Borec: O navrhnutých kandidátoch by Súdna rada mala rozhodovať

Súdna rada podľa VIA IURIS diskriminuje kandidátov, ktorí prešli výberovými konaniami od júna 2012.

24. jan 2013





BRATISLAVA. O navrhnutých kandidátoch na sudcov by Súdna rada SR mala rozhodovať. Myslí si to minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Organizácia VIA IURIS upozornila, že Súdna rada ani na program svojho tretieho zasadnutia nezaradila prerokovanie návrhov kandidátov na sudcov, ktorých vybrali výberové komisie pred júnom 2012.

"To je otázka výkladu súdnej rady, akým spôsobom sa stavia k jednotlivým kandidátom a akým spôsobom boli navrhnutí. V tomto smere nechcem nejako zasahovať do rozhodovania a názoru súdnej rady. Jednoznačne si myslím, že kandidáti, pokiaľ sú navrhnutí, malo by byť o nich rozhodované," odpovedal Borec na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády.

Nepostupujú podľa právnej úpravy

Súdna rada podľa VIA IURIS nepostupuje podľa účinnej právnej úpravy, pretože odmieta prerokovať návrhy kandidátov na vymenovanie nových sudcov, ktorí prešli výberovými konaniami pred výmenou členov výberových komisií, ktorú urobil minister Borec.

"Ak Súdna rada prerokúva len návrhy tých kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovými konaniami od júna 2012 a predošlé výberové konania ignoruje, diskriminuje tým úspešných uchádzačov výberových konaní, ktorí uspeli pred týmto termínom," povedala Kristína Babiaková, spolupracujúca advokátka VIA IURIS.

Rade sa nepáčia Žitňanskej zmeny

Zmeny vo výberových komisiách, ktoré presadila exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ), sa Súdnej rade nepáčia a stali sa predmetom aj ústavnej sťažnosti.

"Novely zákonov zaviedli nový mechanizmus výberových konaní na výber sudcov a predsedov súdov, ktorý upravuje ústavne neakceptovateľné postavenie Súdnej rady SR a sudcovských rád jednotlivých súdov," uvádza súdna rada vo svojom stanovisku ešte z júna 2011.

"Vzhľadom na to, že nedošlo k zmene právnej úpravy a Ústavný súd nerozhodol o ústavnosti či protiústavnosti súčasnej právnej úpravy výberových konaní na funkciu sudcu, neexistuje dôvod na rozdielne zaobchádzanie s úspešnými uchádzačmi," uzavrela Babiaková.