Smernica o baterkách ich môže zlacniť. Nám pre ňu hrozí súd

Eurosmernicu o starých batériách sme včas neprijali za svoju. Ak tak urobíme, baterky možno aj zlacnejú.

24. jan 2013 o 13:49 SITA, Daniela Krajanová

Eurosmernicu o starých batériách sme včas neprijali za svoju. Ak tak urobíme, baterky možno aj zlacnejú.

Agentúrne spravodajstvo sme o 22:02 nahradili autorským článkom denníka SME.



BRATISLAVA. Viete, kam odniesť použité batérie, aby sa ďalej spracovali? Podľa Európskej komisie by ľudia v Únii nemali mať problém s odpoveďou na túto otázku.

U nás to nemusí platiť. Proti Slovensku totiž Komisia pritvrdzuje postup za to, že sme do zákonov nedostali smernicu, ktorá upravuje spracovanie starých batérií.

„Každý štát má zabezpečiť, aby v dostatočnej blízkosti od bydliska každého občana bol zberný bod na batérie, aby bolo zabezpečené financovanie zberného systému,“ vymenúva Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, čo všetko bruselským úradníkom v našich zákonoch chýba.

Ministerstvo vraj koná

Fakty Spor o batérie Slovensko malo do svojich zákonov prevziať eurosmernicu o batériách do 26. septembra 2008.

Komisia začala konanie proti Slovensku 3. mája 2011.

Slovensko poskytlo Komisii návrh zákona s tým, že začne platiť 1. januára 2013.

Z nového zákona vtedy zišlo.

Brusel začal voči nám druhú fázu konania. Štát má dva mesiace, aby sa vyjadril. Zdroj: EK

Formálne začala Komisia proti Slovensku pre tieto nedostatky konať ešte v polovici roka 2011. Keďže euroúradníci stále nie sú spokojní, konanie postúpilo na druhý stupeň.

Teraz má štát dva mesiace na to, aby sa vyjadril. V opačnom prípade nám hrozí žaloba a prípadné pokuty.

Exminister životného prostredia za Most­Híd József Nagy hovorí, že informácie o kritike Slovenska pre batérie sa k nemu nedostali.

„Ministerstvo životného prostredia si toto dedičstvo minulosti uvedomuje a koná. Nedostatky odstráni novelou zákona o odpadoch, ktorá sa do legislatívneho procesu dostane vo februári,“ zareagoval hovorca rezortu Maroš Staňo.

Priestor na zlacnenie?

Súčasný zákon nakladanie s vybitými batériami dostatočne neupravuje, vraví Jozef Kozák, šéf firmy Sewa, ktorá sa zaoberá nakladaním s odpadmi.

„Sú paragrafy, ktoré si navzájom odporujú a štát ani vykonávacími vyhláškami nezabezpečil, aby sa aspoň to, čo je v zákone, dalo aj vykonať,“ hovorí.

Ak by chcel štát prevziať európsku smernicu, vytvorilo by to podľa neho priestor aj na zlacnenie batérií.

Recyklačnými poplatkami by sme sa totiž mohli dostať na úroveň okolitých krajín, v ktorých sa odvádzajú v nižšej miere.

Zároveň sú poplatky súčasťou ceny batérií. Recyklačný poplatok za kilogram menších, čiže prenosných bateriek vychádza u nás asi na 6,3 eura, hovorí Kozák.

Batérie nie sú jediný problém, pre ktorý si s Bruselom vysvetľuje postup naše ministerstvo životného prostredia.

Prekáža mu aj to, že je u nás obmedzená možnosť vyviezť elektroodpad na spracovanie do zahraničia.