Iránska reportáž je ako špionážny román, Slovák mal lanáriť vedcov

Matej Valuch podľa Teheránu lákal vedcov na Slovensko. Pozrite si preklad kľúčových pasáží dokumentu.

24. jan 2013 o 20:10 Ján Krempaský

Adriana Stříbrná, odborníčka na iranistiku z Ústavu Blízkeho východu a Afriky na Karlovej univerzite pre SME preložila kľúčové pasáže z dokumentu iránskej štátnej televízie, v ktorom vystupuje náš občan Matej Valuch.

Matej Valuch: V roku 2008 som sa rozhodol zriadiť webové stránky NGR, cez ktoré som hľadal pracovné sily pre významných zamestnávateľov. V decembri 2009 ma kontaktoval človek, ktorý sa mi cez oficiálny firemný e-mail predstavil ako Steve Logano a ponúkol mi spoluprácu. Keď som sa s ním osobne stretol, zistil som, že je niekým iným, než za koho sa vydáva. Že je pracovníkom americkej výzvednej CIA a riadi v Iráne rozsiahly špionážny projekt.

komentár iránskej televízie: Cieľ je zrejmý. Matej Valuch má pre CIA na území nášho štátu získavať cenné informácie o pokroku nášho vedeckého výskumu. Ďalej predstavujú Američana a Juhoafričana, ktorí sú vraj takisto agentmi CIA. „V prestrojení za výskumníkov na poli biotechnológií pricestovali do našej krajiny.“

komentár: Matej, agent CIA, takmer rok zhromažďoval cenné informácie o Iráne a jeho vedeckom vývoji a v januári 2010 letí do Paríža, aby sa stretol so styčným dôstojníkom CIA v hoteli.

Matej: Keď som prišiel do Paríža a telefonoval mu, povedal mi, nech zložím a komunikujem už iba cez e-mail. Do e­mailu mi napísal, že ak mám v Iráne známych, mám sa pokúsiť s nimi nadviazať čo najbližší kontakt a ak to bude potrebné, nech do Iránu vycestujem.

iránsky špecialista: Pracoval som v IT spoločnosti. Oslovil ma Matej Valuch s tým, že je zo spoločnosti, ktorá sídli na Slovensku a je sprostredkovateľom práce pre kvalifikovaných odborníkov.

Práca, ktorú mi ponúkol, bola v IT. Povedal mi, že majú viac záujemcov, z ktorých v prvom kole vyberú 5 - 6 a pozvú ich na druhé kolo konkurzu do Teheránu. Ľudia, ktorých vyberú v poslednom kole konkurzu, odí〜du na Slovensko pracovať pre firmu NGR. Informoval ma, že priletí do Iránu a našu záležitosť budeme môcť dokončiť.

komentár: Teherán, apríl 2010

Matej priletel do Iránu a začal dávať dohromady objekty svojho záujmu. Objekty, ktoré bolo treba otestovať.

iránsky špecialista: Dal mi test z inteligencie, otázky z matematiky. Povedal, že ak budem medzi vybranými, zariadi mi vízum aj ďalšie náležitosti a pôjdem pracovať na Slovensko.

komentár: Matej sa vracia na Slovensko. Túto dobrú správu oznamuje Stevovi Loganovi, ale ten neodpovedá. Po nejakom čase prichádza inštrukcia, aby založil web pod menom Unique Solutions. Začína sa druhá fáza projektu.

Matej: Logano mi odovzdal zoznam akademických vysokoškolských pracovníkov s tým, aby som s nimi nadviazal spojenie.

iránsky vedec: Dostal som ponuku od Mateja. Po uvážení som sa rozhodol, že vycestujem na Slovensko za prácou. Najprv som si nebol istý, nedôveroval som zahraničnej spoločnosti, potom som sa dozvedel, že má kanceláriu v Teheráne.

Matej: Na schôdzke mi Steve Logano dal dotazníky písané po perzsky a anglicky a chcel, aby som ich dal klientom vyplniť.

Potom ma zoznámil s iným agentom CIA, jeho meno bolo Henry. Jemu som mal odovzdať informácie. Henry používal psychický aj fyzický nátlak na niektorých iránskych vedcov. Ich spoluprácu si chcel vynútiť vyhrážkami. Používal na vedeckých pracovníkov nátlak.

komentár: v roku 2012

Matej prilieta do Iránu cez Dubaj. Tento jeho pobyt sa od tých predchádzajúcich líši. (Ďalej sa hovorí, že už bol sledovaný iránskou kontrarozviedkou a blížilo sa jeho zatknutie.)

Matej: Som si vedomý, že vlastnou činnosťou som dostal do nebezpečenstva iránskych vedcov. Uvedomil som si, že prácu, čo som tu robil, som robil v ich prospech (CIA) a veľmi to ľutujem a dúfam, že informácie, ktoré som poskytol ministerstvu vnútra (informácií), pomôžu odhaliť ich aktivity. Chcem sa zo srdca ospravedlniť iránskemu ľudu.