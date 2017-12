Procházka: Ak KDH nebude chcieť Alfu, nebude mať ani mňa

Poslanec svoju platformu predstavil na jeseň a po troch mesiacoch očakáva odpoveď najvyššieho straníckeho orgánu.

25. jan 2013 o 9:24 sita, tasr

Za to, v akom stave je dnes KDH, ale nemôžem a snažil som sa to zo všetkých síl zmeniť, hovorí zakladateľ Alfy.

BRATISLAVA. Ak KDH nebude chcieť Alfu, nebude mať ani Radoslava Procházku.

„Kvôli zmene štátu podľa vzoru Alfa som a budem v politike a ak KDH nebude chcieť Alfu, nebude mať ani mňa, také jednoduché to je. Myslím si, že to tak vyhovuje obom stranám a tak, ako sa na rozhodnutie Rady v tomto smere teší vedenie, tak sa naň teším aj ja," vyhlásil Procházka.

O rok už bude neskoro, hovorí Procházka

V sobotu sa v Banskej Bystrici stretnú členovia Rady KDH. Procházka im svoju platformu predstavil na jeseň a po troch mesiacoch očakáva odpoveď najvyššieho straníckeho orgánu medzi snemami.

Procházka prirovnal jeho pôsobenie v KDH k pôsobeniu v družstve sálového futbalu.

„V sálovom futbale, kde hrám prvú bratislavskú ligu, sa motáme v dolnej polovici tabuľky aj kvôli mne a trápi ma to. Za to, v akom stave je dnes KDH, ale nemôžem a snažil som sa to zo všetkých síl zmeniť. Najskôr pokusom o zmenu vnútorných pomerov smerom k posilneniu regiónov, potom pokusom o programovú infúziu. Obe zmeny sú naliehavé a o rok už na ne bude neskoro," zdôraznil.

Posledný pokus o zmenu?

Procházka nežiada od Rady hnutia bianko šek, ani podporu pre všetky svoje návrhy, avšak potrebuje v KDH vidieť dopyt po reálnej zmene a pud sebazáchovy.

"Nie je to môj prvý pokus o zmenu, ale môže byť posledný. Večné odkladanie zásadných postojov na neskôr totiž podľa mňa nezodpovedá situácii, v akej sa hnutie nachádza," upozornil Procházka. Zároveň dodal, že ako zmysluplné bude vnímať svoje ďalšie úsilie o zmenu iba v prípade, ak Rada bude schopná povedať, že Alfu víta, považuje ju za základné programové východisko a žiada od vedenia vytvorenie podmienok na jej ďalší rozvoj.

Líder KDH Ján Figeľ pred časom na margo Alfy povedal, že ju považuje za jeden z príspevkov pri tvorbe základného programu hnutia.

"Obsahuje veci prijateľné aj veci, ktoré sú mimo dnešného rámca politiky hnutia. A potom tam niektoré veci chýbajú," uviedol.

Abrhan: Procházkov návrh neodmietame

Radoslav Procházka podľa podpredsedu KDH Pavla Abrhana vie, že strana pripravuje dlhodobý program, pričom privítala aj jeho príspevok do tohto programu.

Ako povedal Abrhan pre agentúru SITA, časový harmonogram prijímania programu KDH meniť nebude a preto nepredpokladá, že by sme ho uzatvárali na tejto rade.

„Program by mal byť hotový v lete a na jeseň na okresných snemoch budú o ňom delegáti diskutovať. To však neznamená, že Procházkov návrh odmietame, budeme sa ním zaoberať, pričom privítame každý návrh,“ zdôraznil.

Do najbližších parlamentných volieb, ktoré majú byť v roku 2016, sa podľa Abrhana nebude môcť nič z programu realizovať, teda netreba ho schváliť v januári alebo vo februári.

„Ak sa politické pomery nezmenia, tak sa môže program presadzovať len v spolupráci so Smerom-SD. Do volieb nie je možné žiadne zmeny presadiť a najmä nie zásadné, o ktorých hovorí Procházka,“ konštatoval Abrhan.

Programové návrhy dali viacerí

Podľa podpredsedu KDH Miloša Moravčíka diskusia o platforme Alfa nie je samostatný bod programu na Rade KDH.

Bude sa však o nej hovoriť v rámci správy konzília o dlhodobom programe hnutia na desať rokov.

„Tak ako Procházka aj viacerí podpredsedovia dali programové návrhy. Preto sa predstaví harmonogram prípravy programu na 10 rokov a v rámci toho sa bude zaoberať konzílium aj programovými návrhmi Procházku,“ povedal Moravčík.