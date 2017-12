Viac peňazí majú do kultúry priniesť výnosy z hazardu

Nový systém financovania by podľa ministra Maďariča mohol priniesť o 10 až 20 miliónov eur viac.

25. jan 2013 o 10:56 SITA

BRATISLAVA. Zlepšenie financovania v kultúre je jednou z priorít ministra kultúry Mareka Maďariča.

"Keby som mal povedať svoje štyri priority, tak to je Slovenský kultúrny fond, vybojovať prioritnú os v budúcom období zo štrukturálnych fondov pre obnovu pamiatok, rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie a rekodifikácia autorského zákona," konkretizoval Maďarič svoje hlavné ciele.

Vymenované ciele považuje za kľúčové. "Keď budú urobené, tak by som bol relatívne spokojný," tvrdí.

V prípade, že ministrovi plány vyjdú, mohlo by sa o rok - o dva dostať do kultúry výrazne viac zdrojov ako cez dnešný grantový systém ministerstva.

Viac peňazí majú priniesť výnosy z hazardu

To, že vláda bude hľadať nové modely financovania kultúry, a to nielen z verejných zdrojov, sa spomína aj v jej programovom vyhlásení.

Avizuje sa v ňom transformácia súčasného grantového systému ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

Šéf rezortu kultúry to potvrdzuje a avizuje, že už koncom tohto roka by chcel predstaviť návrh zákona o založení Slovenského kultúrneho fondu.

Súčasný grantový systém ministerstva kultúry, cez ktorý sa ročne prerozdeľuje zhruba 20 miliónov eur, by sa transformoval na verejnoprávnu inštitúciu, v ktorej by ministerstvo nemalo priamy vplyv.

Okrem tejto nezávislosti distribúcie zdrojov je ďalším zmyslom vzniku Slovenského kultúrneho fondu to, že by do fondu vstupovali nielen prostriedky zo štátneho rozpočtu už v spomínanom objeme 20 miliónov eur, ale plus “vo veľmi zaujímavom objeme aj výnosy z hazardných hier“, avizuje Maďarič.

Vo fonde by tak bolo na podporu kultúry výrazne viac financií. Ak je dnes na dotácie na podporu divadla, tradičnej kultúry, obnovy pamiatok či literatúry a ďalších oblastí rozdeľovaných okolo 20 miliónov eur ročne, tak nový systém by mohol priniesť o desať, možno až o 20 miliónov eur viac.

Maďarič pripomína, že kvalitu podobného modelu potvrdil pred pár rokmi vznik Audiovizuálneho fondu, cez ktorý sa do filmovej tvorby dostáva viac peňazí ako cez ministerské granty ešte pred vznikom fondu.

“Niečo podobné by mal pokrývať Slovenský kultúrny fond pre ostatné oblasti umenia,“ konštatoval.

"Nemyslím si, že vieme úplne uspokojiť dopyt, žiadosti vždy prevyšujú možnosti. Na druhej strane nie som si celkom istý, že ak by každý, kto o finančné prostriedky na podporu požiada, ich aj dostal, že by to bol optimálny stav. Musí byť predsa nejaká súťaž, musí byť nejaký priestor na hodnotenie," tvrdí Maďarič, ktorý neverí, že vznikom fondu by sa okamžite 100-percentne podarila uspokojiť potreba žiadateľov.

Pridať chce aspoň 10 miliónov

Z doterajších rokovaní s ministrom financií podľa Maďariča vyplýva, že jeho kolega, šéf financií Peter Kažimír, “je ochotný, napríklad z Tiposu nejaké percento, ale ešte nebola debata koľko, na tento účel viazať“.

V tomto smere by podľa ministra kultúry mohla pomôcť objasniť dôležitosť pridelenia financií novovzniknutá Rada vlády SR pre kultúru, ktorej členom je aj minister financií.

Maďarič od toho očakáva lepšiu súčinnosť. Tvrdí však, že by bol spokojný aj, ak by sa k terajším 20 miliónom z grantového systému ministerstva podarilo pre plánovaný fond pridať aspoň desať miliónov a za veľmi dobrý výsledok považuje dvojnásobok, teda spolu 40 miliónov eur.

Minister kultúry verí, že fond sa podarí naštartovať čo najskôr a čo najlepšie. “Vo vzťahu ku grantovému systému je dlhoročná sťažnosť, že by nemalo byť ministerstvo to, ktoré rozhoduje. I keď projekty hodnotia nezávislé komisie, ľudia zvonku to vnímajú tak, že predsa len vždy existuje možnosť alebo podozrenie, že niekto to mohol ovplyvniť,“ pripustil s tým, že podobné inštitúcie ako je plánovaný Slovenský kultúrny fond sú európskou praxou.