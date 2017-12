Pollák: Deti s ľahkým postihnutím nepatria do špeciálnych škôl

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity si myslí, že špeciálne školy vyrábajú poberateľov sociálnych dávok.

25. jan 2013 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Peter Pollák chce predchádzať zaraďovaniu detí s ľahkým mentálnym postihnutím, takzvaný variant A, do špeciálnych škôl.

Podľa neho súčasné špeciálne školy vyrábajú profesionálnych poberateľov sociálnych dávok.

Pollák tak reagoval na protesty Špeciálnej základnej školy v Krompachoch proti opatreniam rómskej reformy v oblasti špeciálneho školstva.

Obavy zo zrušenia špeciálnych škôl považuje za neopodstatnené a prehnané.

"Nenavrhujeme všeobecné zrušenie všetkých špeciálnych základných škôl. Špeciálne školy plnia svoju nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní detí, ktoré sú mentálne a fyzicky ťažko postihnuté," zdôraznil.

Nesprávne diagnózy

Zámerom reformy je predchádzať zaraďovaniu detí s ľahkým mentálnym postihnutím do takýchto škôl.

"Som presvedčený, aj na základe skúseností zo zahraničia, že takéto deti do drahých špeciálnych škôl nepatria. Dokonca sa stáva, že deti sú pred vstupom do školy nesprávne diagnostikované a následne neopodstatnene zaradené do špeciálnej školy," doplnil Pollák.

Podľa neho má nesprávne diagnostikovanie detí fatálne dôsledky pre ďalšiu budúcnosť a život dieťaťa. Ak chce totiž po ukončení špeciálnej školy študovať na strednej škole, bojuje s administratívnymi prekážkami a prakticky mu nie je umožnené, aby sa mohol zaradiť do hlavného vzdelávacieho prúdu.

Sú aj ekonomické dôvody

"Navrhujeme zastaviť prijímanie detí s ľahkým mentálnym postihnutím do špeciálnych základných škôl a zabezpečiť objektívnu pedagogicko-psychologickú diagnostiku detí zodpovednou štátnou inštitúciou. Na základe dôslednej vstupnej diagnostiky sa bude dať odlíšiť, či výchovno-vzdelávacie nedostatky vyplývajú zo sociálneho znevýhodnenia alebo mentálnej retardácie," zdôraznil splnomocnenec.

Vedú ich k tomu aj racionálne a ekonomické dôvody. Vzdelávanie dieťaťa v špeciálnej škole je totiž dvakrát drahšie v porovnaní s nákladmi na dieťa v bežnej základnej škole.

"Som presvedčený o tom, že súčasné špeciálne školy vyrábajú profesionálnych poberateľov sociálnych dávok, respektíve ľudí, ktorí budú doživotne čakať na pomoc od štátu. Toto si Slovensko nemôže dovoliť financovať," vyhlásil Pollák.

Je presvedčený, že navrhované opatrenia vo vzdelávaní – povinná predškolská príprava, celodenný výchovný systém a predĺženie školskej dochádzky prinesú ovocie v podobe vstupenky na pracovný trh a kvalifikovaných absolventov schopných uplatniť sa.

"Slovensko nemôže hazardovať so svojou budúcnosťou, nemôžeme podporovať to, čo je drahé a neefektívne," uzavrel Pollák.