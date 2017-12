Na škatuľku s rakovinou sa horšie pozerá, cigareta z nej však chutí rovnako

Zuzana Zvolenská nechce na škatuľkách cigariet obrázky rakovinou napadnutých pľúc či úst. Napriek odporúčaniam z Bruselu i Svetovej zdravotníckej organizácii.

25. jan 2013 o 16:59 Juraj Javorský, Juraj Javorský, Veronika Folentová

Dosť bolo fajčenia v nákupných centrách. Tento týždeň vláda rozšírila zákazy, takže od septembra budú fajčiari ešte častejšie vyhnancami postávajúcimi vonku. A nefajčiarov bude menej otravovať zadymený vzduch šíriaci sa z kaviarenských boxov.

Druhý front boja proti fajčeniu však v novom zákone chýba. Mali ním byť fotografie a grafiky vyobrazujúce fyzické dôsledky fajčenia. Napríklad rakovinou prerastené pľúca alebo ústa s nádorom. V Kanade, Brazílii a desiatkach ďalších krajín si už na obrázky ľudia zvykajú, viacerí ich pochvaľujú. Slováci budú od desivých pohľadov ušetrení. Ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej nedávajú zmysel.

Fajčenie škodí zdraviu

O varovných informáciách na cigaretách hovorí globálna dohoda FTCT, ktorú na popud Svetovej zdravotníckej organizácie postupne podpisujú ďalšie a ďalšie štáty. Slovensko v roku 2003.

Dohoda síce hovorí o povinnosti zobrazovať na škatuľkách varovania, ale obrazová forma povinná nie je. To isté platí o smernici Európskej únie. Preto si mohla slovenská vláda nateraz schváliť zákon bez varovných obrázkov.

Obe inštitúcie síce obrázky nevyžadujú, ale vrelo ich odporúčajú. WHO v máji 2009 všetkým svojim členom pripomenula, že na fajčenie ročne zomrie päť miliónov ľudí a nemuselo by to tak byť, keby boli fajčiari lepšie oboznámení s dôsledkami svojho návyku.

A to znamená, že majú nielen povedomie o škodlivosti fajčenia pre zdravie, ale aj vedia, ktoré zdravotné následky im hrozia. Jeden prieskum, ktorý WHO cituje, napríklad ukázal, že tretina fajčiarov v Číne síce chápala rizikovosť fajčenia, ale nevedela, že ohrozuje aj cievy a celý obehový systém.

Čím horšie, tým lepšie

„Zdravotné varovania sú jednoduchou, lacnou a efektívnou stratégiou, ktorá môže významne zredukovať užívanie tabakových výrobkov a zachrániť životy. Ale fungujú len vtedy, ak komunikujú riziká.“ To tvrdila v roku 2009 WTO s dôrazom na šírenie posolstiev obrázkami. Práve tie sú podľa inštitúcie najefektívnejšie, keď treba dať ľudom do hlavy predstavu o rizikách fajčenia.

Podobne zmýšľajú aj v Európskej komisii a jej pobočka na Slovensku, ktorá bolo sklamaná, že naša vláda obrázky do zákona nedala. „Skúsenosti z krajín, ktoré zaviedli obrázkové varovania, potvrdzujú, že majú lepší preventívny účinok ako textové varovania,“ napísal pre SME Andrej Králik, vedúci tlačového oddelenia bruselského zastúpenia na Slovensku.

Dokumentoval to prieskumom Eurobarometer, podľa ktorého ľudia tvrdia, že fotografie si zapamätajú lepšie a pôsobia na nich viac odpudzujúco. „Slováci patria medzi tie národy EÚ, na ktoré pôsobia obrazové varovania najefektívnejšie.“

Fuj, hnus

Podľa iných prieskumov sú Slováci aj medzi poprednými fajčiarmi v celej Únii. Mladých ľudí nevynímajúc. Takže kampaň, ktorá by odradila od fajčenia, by sa celkom hodila. Otázkou je, či obrázok mŕtvoly na škatuľke naozaj zvýši percento ľudí, ktorí si ju nekúpia. O tom sa v prieskume Eurobarometra totiž nehovorí nič.

A vôbec, je veľa štúdií, ktoré potvrdili, že drastické obrázky vyvolajú v ľuďoch silnejšiu citovú reakciu ako nápisy a dokonca zvýšia ich povedomie o konkrétnych rizikách fajčenia. Avšak pátranie po štúdiách, ktoré by skúmali dopad obrázkových kampaní na percento fajčiarov, je oveľa ťažšie.

Je teda rozdiel medzi tým, ako obrázok ovplyvní to, čo má človek v hlave a tým, čo nakoniec spraví so svojím fajčením? Na túto otázku sa zamerala americká štúdia tamojšieho úradu pre kontrolu potravín a liečiv, ktorá vznikla potom, čo v Spojených štátoch predstavili návrhy na nové – obrázkové škatuľky cigariet.

Podobne ako Eurobarometer potvrdila silnú väzbu medzi obrázkami a emóciami.

Autori štúdie rozdelili skúmanú vzorku ľudí na tých, ktorým ukázali obrázky a na tých, ktorým dali čítať varovné nápisy. Prvá skupina nielenže mala silnejší emočný zážitok, ale dokázala aj s odstupom času lepšie pomenovať hrozby fajčenia.

Dokonca sa ukázalo, že čím detailnejší a odpornejší obrázok je, tým silnejšiu reakciu vyvoláva. Obrázky muža s dierou na krku či ležiaceho v rakve, alebo nádoru na ústach, či rakovinou postihnutých pľúc mali silnejší efekt než vyobrazenie dieťaťa v inkubátore, ženy nafukujúcej mydlovú bublinu (bez dymu) či len plačúcej ženy.

Kde mám cigaretu?

Autori štúdie však chceli ísť ďalej a pokúšali sa odhadnúť súvislosť medzi obrázkovou kampaňou a ochotou prestať fajčiť, prípadne vôbec nezačať fajčiť. S akým výsledkom? „Grafické varovné štítky na cigaretách nevyvolali silné reakcie v zmysle ukončenia alebo nezačatia fajčenia,“ hovorí štúdia.

Bohužiaľ sa to týka aj mladých, u ktorých sa snažili zistiť zmenu v náchylnosti na fajčenie v nasledujúcom roku.

Štúdia dáva istú nádej, keď priznáva, že výsledky by mohli byť iné po uplynutí dlhšieho času varovných obrázkov v obehu. „Možným vysvetlením je, že „dávka“ obrázkov bola jednoducho malá. Nevieme, aká veľká by mala byť, aby ovplyvnila správanie a úmysly ľudí,“ dodávajú autori.

Ak vezmeme do úvahy analýzu americkej UBS, tak k zníženiu spotreby tabaku nemusí pomôcť ani niekoľkoročná dávka odpudzujúcich obrázkov. Skúmali totiž zmenu spotreby v piatich krajinách, ktoré už obrázky na škatuľkách cigariet zaviedli. „Údaje ukazujú, že v niektorých prípadoch spotreba tabaku po zmene varovných označení v skutočnosti stúpla.“ Takou krajinou je India. V troch rokoch nasledujúcich po zavedení nových varovaní spotreba stúpla o pol percenta.

V Británii a v Brazílii síce spotreba klesala, ale pomalšie ako v období predchádzajúcom novým pravidlám. V Austrálii, ktorá škatuľky označkovala už v roku 2006, sa v troch nasledujúcich rokoch kúpilo naozaj menej tabaku. Presne o 0,7 percenta. Aj Kanada, ktorá s obrázkami začala ako prvá a dosiahla najlepší výsledok, mal pokles spotreby hodnotu 1,7 percenta.

Ako prestať fajčiť?

Napokon aj samotní zástancovia obrázkových škatuliek vedia o ich limitovaných možnostiach. „Netvrdíme, že zmena v označovaní je všeliekom, je to len jedno z viacerých preventívnych opatrení,“ tlmočil hlas Bruselu Andrej Králik. „Očakávame, že budú pôsobiť na mladú generáciu i na ľudí, ktorí zvažujú, že s fajčením skoncujú,“ dodáva.

Oproti tomu existujú názory, ktoré nielenže spochybňujú účinok obrázkov na mladých, ale dokonca sa obávajú, že zapôsobia opačne, ako by si všetci želali. „Mladých ľudí môžu varovné obrázky ešte viac priťahovať, pretože vďaka nim sú cigarety ešte zakázanejšie a nebezpečnejšie, teda viac sexy. Mladí by fajčili aj petržlen, keby ho štát zakázal, aby zvýšili svoj status v komunite a ukázali, že na to majú,“ hovorí šéf marketingovej firmy Michal Pastier.

Rozumnejšie by podľa neho bolo umiestňovať na škatuľky pozitívne posolstvá s možnosťami, ako prestať.

Kedy budú obrázky?

Keď v Spojených štátoch vlani ukázali odpudzujúce obrázky rôznych podôb rakoviny fajčiarov, tabakové firmy sa obrátili na súd, aby zabránili ich tlačeniu. Tak ako pred časom popierali súvislosť medzi fajčením a rakovinou, teraz žiadali dôkaz, že publikovanie odpudzujúcich varovných obrázkov na škatuľkách cigariet znižuje počet fajčiarov. Súd im dal za pravdu, takže Amerika si zatiaľ na rozdiel od desiatok iných štátov bude musieť na obrázky počkať.

Hoci sa slovenská tabaková loby k téme nevyjadruje, vo výsledku na tom bude rovnako ako americké firmy. S tým rozdielom, že v Spojených štátoch o škatuľkách rozhodoval súd, kým na Slovensku ministerka zdravotníctva, ktorá, mimochodom, tvrdí, že nikdy neskúsila cigaretu.

No bez ohľadu na štúdie, ktoré by popierali či dokazovali zmysel a bez ohľadu na názory ministrov dorazia obrázky napokon aj na slovenské cigarety. „Povinnosť zavedenia kombinovaných varovných označení na spotrebiteľskom balení cigariet je v návrhu Európskej komisie od roku 2016,“ pripomenula hovorkyňa ministerky Čižmáriková.