Na kamzíky a svište sa pozrú zblízka vo veľkom ochranárskom projekte

Štátni ochranári a vedci majú o druhoch rozdielne údaje

To, čo ešte len začíname monitorovať, už malo byť hotové, hovorí o miliónovom projekte nový riaditeľ Štátnej ochrany prírody MILAN BOROŠ. Požiadajú o predĺženie do roku 2015.

Slovensko už robilo monitoring v súvislosti s územiami Natura 2000. Biotopy a druhy nemáme zmonitorované?

„Európsky významné druhy sme už identifikovali v území a začlenili sme ich do sústavy, ale nemáme presné údaje o druhoch alebo o ich výskyte. Slovensko sa zaviazalo, že bude podávať správy o stave biotopov a druhov Európskej komisii, ale momentálne máme len zlomok potrebných údajov.“

Definujte najdôležitejšie problémy, ktoré monitoring rieši.

„Neexistuje systematický monitoring chránených druhov a biotopov, informačné systémy nie sú prepojené. Stáva sa, že inštitúcie, napríklad my alebo Slovenská akadémia vied, majú rôzne údaje. Informačné systémy medzi sebou nekomunikujú. Máme nedostatok vlastných odborníkov na monitoring niektorých druhov a biotopov.“

O projekte monitoringu sa hovorí už dva­tri roky, prečo sa začína až teraz?

„Začiatok bol naplánovaný na rok 2009 a ukončenie koncom minulého roku. Neviem, prečo sa tak nestalo.“

Pre problémy s verejným obstarávaním.

„Neviem, som tu krátko. Pripravili sme žiadosť na predĺženie projektu do októbra 2015. Zmluva je podpísaná, už nejaké dáta zbierame a máme. Myslím si, že úlohy splníme v termínoch.“

Ako projekt pomôže ochrane prírody?

„Veľmi! Napríklad len komplexný informačný a monitorovací systém nám umožní okamžite sledovať, v akom aktuálnom stave sú konkrétne biotopy v rôznych oblastiach Slovenska. Zlepší sa ochrana aj rýchlosť a účinnosť opatrení.“

Nastúpili ste do ŠOP nedávno. Ako chcete zabezpečiť ochranu prírody v podstate bez peňazí?

„Peňazí je málo, ale po stanovení priorít sa dajú najdôležitejšie úlohy zvládnuť. Veľmi nám pomôže monitoring, európske projekty, to je jeden zo zdrojov. Ďalším je prehodnotenie sústavy chránených území. Neznamená to automaticky zníženie výmery, ale z niektorých území, kde už nie je čo chrániť, môžeme peniaze preliať do cenných území.“

Ale o tomto sa už hovorí roky.

„Teraz sme to prvý raz dostali do plánu hlavných úloh. Na prehodnotenie máme čas do roku 2016. V tomto roku budeme mapovať a prehodnocovať prvé tri, možno štyri chránené územia v spolupráci s vedcami, relevantnými organizáciami, aby sme dospeli ku konsenzu. Som optimista, verím, že sa nám to podarí.“