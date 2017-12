Penta: Lipšic poškodil náš biznis

Prokurátor vníma výroky ministra vnútra ako kategorické pravdy.

25. jan 2013 o 20:55 Monika Tódová

Právnici si myslia, že tvrdenia právnikov Penty pred súdom neobstoja.

BRATISLAVA. „Osoba vystupujúca ako minister vnútra“ spôsobila šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi „morálnu ujmu zdiskreditovaním jeho osoby“, ohrozila „jeho vážnosť ako čelného predstaviteľa a člena finančnej skupiny Penta u spoluobčanov“, poškodila ho v zamestnaní a podnikaní a narušila „jeho rodinné vzťahy“.

Píše sa to v uznesení o začatí trestného stíhania vo veci ohovárania, poškodzovania cudzích práv a vyzradenia utajovanej skutočnosti, ktoré má SME k dispozícii.

Stíhanie začala polícia pod dozorom riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry Tibora Šumichrasta.

Daniel Lipšic podľa nej spôsobil škodu Haščákovi výrokmi o kauze Gorila.

Podľa uznesenia ich verejnosť vníma ako „kategorické pravdy, ktoré nie je potrebné viac preukazovať a už vôbec nie spochybňovať“, a nie ako „subjektívne názory v rámci slobodnej diskusie“.

Stratu zatiaľ neoznámili

Hovorca Penty Martin Danko nechcel povedať, ako Lipšicove výroky poškodili Haščáka v rodine. Na súde by sa to muselo dokazovať.

Nie je tiež jasné, či Pente po zverejnení kauzy Gorila klesli v roku 2012 zisky. „Výsledky ešte nemáme k dispozícii, budeme ich zverejňovať až niekedy v máji 2012,“ povedal Danko. Je však podľa neho zrejmé, že Lipšic reputáciu firmy poškodil.

Právnici si nemyslia, že prípadné obvinenie Lipšica by na súde obstálo. „Je ťažko vyhodnotiť pravdivosť výrokov Daniela Lipšica. Ale nie je možné v čase, keď celé Slovensko pozná 'spis Gorila', sa tváriť, že práve Lipšic zasiahol do práv Jaroslava Haščáka alebo Penty,“ hovorí právnik Tomáš Kamenec, ktorý zastupuje aj SME.

Uznesenie spochybňuje aj právnik Vladimír Šárnik. O ohováranie ide podľa neho vtedy, ak páchateľ vie, že šíri nepravdy, ale teraz ani vyšetrovateľ nemá jasno v tom, či boli výroky pravdivé.

Šárnik spochybňuje aj tretí skutok, pre ktorý je stíhanie vedené - ohrozenie utajovanej skutočnosti. Lipšic sa ho podľa uznesenia dopustil, keď zverejnil, že Slovenská informačná služba potvrdila, že akcia Gorila naozaj prebehla.

Prokurátor pritom v inej časti uznesenia tvrdí, že „autenticita spisu Gorila nebola doteraz preukázaná a nebol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok súdu“.

„Najskôr by museli vyriešiť autenticitu, aby mohli povedať, že vyzradil utajované skutočnosti. Potvrdiť autenticitu Gorily sa im však asi nechce,“ hovorí Šárnik.

Lipšic sa pýta, kto je autor

„Zaujímalo by ma, či to nie je len prekopírované trestné oznámenie. Zdá sa mi, že to nepísal vyšetrovateľ, ale právnici niekde inde,“ komentuje uznesenie Lipšic.

„V dvoch skutkoch napísať, že ide o spis, ktorý nie je overený, a v treťom napísať, že som vyzradil utajovanú skutočnosť, keď som potvrdil autenticitu spisu, tak tomu chýba logické myslenie.“

Lipšic tvrdí, že existuje niekoľko súdnych rozhodnutí, že minister aj policajný prezident majú právo informovať o prebiehajúcom vyšetrovaní.

Ministri vnútra to robia bežne pri obvinení alebo zatknutí známej osoby, hoci do právoplatného rozhodnutia súdu je ešte ďaleko.

„Pri kauze Gorila bolo informovanie ešte viac náležité, keďže vyšetrovací tím som zriadil svojím rozkazom,“ tvrdí Lipšic.

Generálna prokuratúra dnes odkázala, že „politici nie sú oprávnení rozhodovať, či sa v konkrétnej veci má začať trestné stíhanie, alebo inak zasahovať do právomocí orgánov činných v trestnom konaní“.