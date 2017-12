Procházka: Za KDH už nebudem nikdy kandidovať

Abrahám: Procházka je v bezvýchodiskovej situácii

Procházka podľa politológa Samuela Abraháma nemá priestor, kde by sa uplatnil.

BRATISLAVA. Poslanec KDH Radoslav Procházka sa sám vmanévroval do bezvýchodiskovej situácie tým, že sa napriek tvrdej kritike pomerov v KDH neodhodlal opustiť stranu spolu s Danielom Lipšicom.

"Teraz nemá kam ísť," reagoval politológ Samuel Abrahám na sobotňajšie (26.1.) Procházkovo vyjadrenie, podľa ktorého už v budúcnosti nebude kandidovať za KDH.

"Ale on vlastne nemá na výber. To, čo by teoreticky mohol založiť, už založil Lipšic. Teraz vlastne nemá priestor, kde by sa uplatnil. Je to dosť nejasná situácia pre KDH, ale ešte oveľa nejasnejšia je situácia pána Procházku," dodal s tým, že odchod Procházku do istej miery KDH poškodí. Zároveň ale pochybuje, že by Procházka prestúpil k Lipšicovi.

"Tam by musel hrať druhé husle a to on určite nebude chcieť. Je možné, že úplne skončí s politikou," poznamenal Abrahám.

