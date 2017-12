Hranicu s Ukrajinou budú strážiť kamery za takmer pol milióna eur

Rezort vnútra vysúťažil 24 kamier. Väčšinu sumy preplatí Európska únia z Fondu pre vonkajšie hranice.

BRATISLAVA. Na hraniciach s Ukrajinou pomôžu polícii nové termokamery za takmer pol milióna eur.

Rezort vnútra kúpi dva kusy ručnej binokulárnej termokamery s dlhým dosahom a 22 monokulárnych termokamier krátkeho dosahu. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo uzavrelo so spoločnosťou EVPÚ a.s. z Novej Dubnice.

Za všetky kamery zaplatí rezort 419-tisíc eur s DPH. Jedna binokulárna termokamera dlhého dosahu stojí 27 844 eur bez DPH, lacnejší typ vyjde rezort na 13 341 eur bez DPH.

Na novú techniku prispeje Európska únia, 75 percent sumy uhradia z Fondu pre vonkajšie hranice.

Ten bol zriadený na obdobie rokov 2007 až 2013 Európskym parlamentom a Radou z mája 2007 a je súčasťou programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Medzi ciele fondu patrí účinná organizácia kontrol a dozoru na vonkajších hraniciach, zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov o prekračovaní vonkajších hraníc či zlepšenie organizácie prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície PZ by mal nové zariadenia dostať najneskôr do apríla tohto roku.