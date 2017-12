České voľby prezidenta rozdelili aj slovenskú pravicu a ľavicu

Predstavitelia pravice väčšinou podporovali Karla Schwarzenberga, Smer Miloša Zemana.

26. jan 2013 o 18:09 TASR





BRATISLAVA. České prezidentské voľby rozdelili aj predstaviteľov slovenských parlamentných strán.

Zatiaľ čo predstavitelia pravice pred druhým kolom voľby väčšinou podporovali Karla Schwarzenberga, poslanci Smeru držali palce Milošovi Zemanovi. Všetci sa však zhodujú na tom, že plne rešpektujú výber českých voličov.

"Rozhodli voliči, treba to rešpektovať. Mojim favoritom bol pán Schwarzenberg, ale vždy je treba rešpektovať vôľu ľudí," vyhlásil predseda Mosta - Híd Béla Bugár. Dodal, že Milošovi Zemanovi bude dodávať autoritu aj to, že bol zvolený v priamej voľbe.

"Treba rešpektovať vôľu ľudí. Ja som držal palce pánovi Schwarzenbergovi. Ale som rád, že majú priamu voľbu prezidenta a že my sme ju mali na Slovensku už trikrát, takže je to niečo, v čom sme Čechov predbehli," reagoval líder OĽaNO Igor Matovič.

"Rešpektujem voľu občanov českej republiky. Neskrývam, že osobne som fandil kniežaťu," povedal pre TASR aj Pavol Abrhan (KDH).

Predseda SDKÚ Pavol Frešo sa v minulosti tiež vyjadroval v prospech pravicového kandidáta na post českého prezidenta.

"Považujem za nenáležité sa už teraz vracať k súťaži, keď je víťaz známy. Naopak, gratulujem víťazovi," reagoval Frešo.

Volebný zisk víťazného kandidáta Miloša Zemana a vysoká účasť vo voľbách dala podľa neho Zemanovi silný mandát na výkon funkcie prezidenta.

"Gratulujeme našim západným susedom k zvoleniu prvého prezidenta v priamej voľbe. V osobe Miloša Zemana si Česi zvolili skúseného politika, ktorý bude aktívny na domácej politickej scéne," vyhlásil poslanec za SaS Juraj Droba.

Predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková držala v predvolebnej kampani palce Zemanovi.

"Sledovala som prvé priame české voľby a blahoželám novozvolenému prezidentovi. Som rada, že vyhral sociálny demokrat," povedala.

"Bola to priama voľba, prezident bude mať o to silnejší mandát. Obaja kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola, boli skúsení politici. Jeden reprezentoval pravicu, druhý ľavicu a ľudia si vybrali," konštatovala Laššáková.